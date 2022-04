In vendita i biglietti di Foggia-Turris: prezzi ridotti per under 14, over 65 e donne

Sono in vendita i tagliandi per assistere alla gara tra Foggia e Turris, valida per il primo turno dei playoff gironi di Serie C, in programma domenica 1° maggio alle 17,30 allo 'Zaccheria'.

Come comunica il club rossonero, dalle 9 alle 16 di domani, gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione, solo con modalità online e nei punti vendita. La vendita sarà riservata prioritariamente agli abbonati che potranno confermare il proprio posto, nello stesso settore posseduto in abbonamento.

Vendita libera

Dalle 16.01 di domani partirà la vendita libera in modalità online e nei punti vendita, per tutti i settori, esclusa la curva Nord, chiusa per i fatti avvenuti durante Foggia-Catanzaro. Al botteghino non sarà consentita la vendita per conto terzi, ma soltanto alla persona presente fisicamente e in possesso di documento di identità.

500 Tagliandi per i tifosi ospiti

Sono 500 i biglietti riservati ai tifosi della Turris che saranno collocati nel settore ospiti della Curva Nord. La vendita è riservata ai soli residenti nella provincia di Napoli e si chiuderà sabato 30 aprile alle ore 19. Tutti gli altri settori sono inibiti ai residenti nella provincia campana. I tifosi della Turris dovranno raggiungere lo stadio esclusivamente a bordo di mezzi collettivi (pullman) e seguendo l'itinerario disposto dalla Questura di Foggia.

Prezzi dei biglietti

I prezzi dei biglietti sono gli stessi del campionato (dai 10 euro delle curve ai 50 euro della centralissima). Prezzi ridotti in tutti i settori per under 14, over 65 e donne (si va dai 7 euro delle curve ai 35 della centralissima).

Gli spettatori che acquisteranno i tagliandi per assistere alla gara dovranno munirsi di documento di riconoscimento (in corso di validità) e rispettare categoricamente i posti assegnati sul biglietto.

I cancelli verranno aperti alle ore 16:00, si raccomanda ai tifosi di recarsi allo stadio con largo anticipo per evitare assembramenti e di mantenere sempre la distanza di sicurezza in caso di fila all’ingresso.

INTERO RIDOTTO Tribuna Centralissima € 50 € 35 Tribuna Superiore centrale € 35 € 25 Tribuna superiore laterale € 30 € 21 Tribuna inferiore € 26 € 18 Tribuna est (Gradinata) € 18 € 12 Curva Sud € 10 € 7 Curva Nord (Solo settore ospiti) € 10 € 7

N. b. Al prezzo dei tagliandi va aggiunto il diritto di prevendita (€ 1,80).

I tagliandi a prezzo ridotto sono concessi alle seguenti categorie: Under 14, Over 65, donne.

Come acquistare i tagliandi

I tagliandi per assistere al match possono essere acquistati collegandosi sul circuito vivaticket.com, in uno dei punti vendita Viva Ticket o al botteghino dello stadio Zaccheria che sarà aperto domani pomeriggio dalle 17 alle 20, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 e la mattina di domenica dalle 10 alle 14,