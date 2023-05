Playoff Serie C, Foggia-Potenza si gioca alle ore 18

Ora è ufficiale: Foggia-Potenza, gara valida per il secondo turno dei playoff Gironi in programma domenica 14 maggio, si giocherà alle ore 18. È quanto comunicato poco fa dalla Lega Pro.

Allo stesso orario si disputerà anche il derby pugliese tra Audace Cerignola e Monopoli. Come si ricorda, il turno si svolgerà in gara unica, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, avrà accesso alla Fase Playoff nazionale la società meglio classificata al termine della regular season del campionato di serie c.

Di seguito tutti gli abbinamenti e gli orari delle sei gare dei playoff gironi.

Girone A

Pro Sesto-Renate: ore 18.00

Padova-Virtus Verona: ore 19.30

Girone B

Carrarese-Ancora: ore 20.30

Gubbio-Pontedera: ore 15.00

Girone C

Foggia-Potenza: ore 18.00

Audace Cerignola-Monopoli: ore 18.00