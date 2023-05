Talia spaventa lo ‘Zaccheria’, la prodezza di Di Noia riporta il sereno: il Foggia avanza alla fase nazionale

Poco meno di dieci minuti: il tempo durante il quale il Foggia di Delio Rossi è stato fuori dai playoff. Il tempo intercorso tra il gol di Talia, che ha gelato uno Zaccheria meravigliosamente rumoroso, e il capolavoro con il quale Di Noia ha ripristinato il privilegio della regular season, che consentiva il passaggio del turno anche con un pareggio. E pareggio è stato, malgrado una prestazione poco entusiasmante, verosimilmente la più brutta della gestione Rossi. Ma dopo quasi tre settimane di sosta, la più che logica tensione che ha caratterizzato l’avvicinamento ai playoff, badare solamente al risultato è lecito.

PRIMO TEMPO – Saranno le condizioni meteo, non proprio quelle che ci si aspetterebbe a metà maggio, o la pigrizia/disaffezione di una parte di tifoseria già registrata in passato, fatto sta che i ripetuti appelli a mezzo striscioni disseminati per le vie della città, non hanno ottenuto pienamente i riscontri attesi. Foggia-Potenza non fa registrare il sold-out (rispetto all’attuale capienza), ma le due curve sanno come farsi sentire. Lo spettacolo allo ‘Zac’ è comunque di quelli da ricordare per una partita che vale una stagione. Per l’esordio nei playoff Rossi sceglie Vacca come direttore d’orchestra, a svantaggio di Petermann, e Peralta come partner di Ogunseye. Nessun’altra sorpresa nell’undici al quale Raffaele oppone una formazione che abbina la fisicità, strappi, il tutto telecomandato dai piedi raffinati di Laaribi. Il tema tattico è quello che ci si attendeva: Foggia padrone del possesso e Potenza che si chiude bene attendendo la ripartenza giusta. L’osservato numero uno (Vacca) non garantisce ritmi sostenuti – anche per un problema all’inguine che conduce subito Odjer a riscaldarsi –, per questo cerca di velocizzare il palleggio limitando al massimo i tocchi. Delizioso un invito che apre una stazione ferroviaria a Garattoni, il quale sbaglia il traversone. Alla fine del primo tempo, di occasioni se ne vedranno pochine, anche per la scarsa vena delle punte rossonere. A un Peralta tanto mobile quanto fumoso, si aggiunge un Ogunseye impreciso e arruffone sulla falsariga di quello ammirato (si fa per dire) a inizio stagione. Emblematica l’occasione giunta a fine di prima frazione, quando il nove ex Modena ha sulla testa la palla del vantaggio su preciso invito da sinistra di Costa, ma non riesce a impattare il pallone a dovere. Dall’altra parte, alcune potenziali ripartenze fanno capire che qualificarsi contro questo Potenza non sarà una passeggiata.

SECONDO TEMPO – I problemi evidenziati nella prima frazione costringono Vacca al forfait. Dentro Odjer per una mediana che perde qualità a vantaggio della sostanza. La ripresa comincia subito con un paio di brividi, una sorta di trailer dell’emozionantissimo finale. Kontek compie una prodezza che ha il sapore del gol, quando scherma la deviazione sotto porta di Murano. Più passano i minuti, più si ha l’impressione che il Potenza voglia risolverla come ha risolto il derby con il Picerno. Le criticità denunciate dal Foggia permangono con l’aggravante della stanchezza che fiacca presto molti giocatori. Peralta e Ogunseye confermano la scarsa vena per la gioia del trio Girasole-Sbraga-Rocchi. Rossi perde anche Garattoni, dopo un quarto d’ora, dovendo così attendere prima di giocarsi le altre (residue) cartucce a disposizione. Ma gioco e occasioni latitano e così il tiro innocuo di Schenetti dal limite (su invito di Bjarkason), diventa l’unica vera occasione prima del piccolo (e per fortuna temporaneo) dramma vissuto dai satanelli. Meglio, decisamente meglio, gli ospiti i cui ritmi non tradiscono affatto il duplice impegno negli ultimi tre giorni. Curiosamente, i due gol nascono da situazioni affini (una respinta del portiere) seppur la genesi è differente. Il vantaggio di Talia arriva sugli sviluppi di un corner, sul quale Thiam scazzotta il pallone, e il centrocampista trova la volée vincente. A quel punto Rossi cambia e sono sostituzioni pesanti. Via le due punte (dentro Iacoponi e Beretta) e Frigerio (dentro Di Noia). I cambi di Raffaele sono più per spezzare il ritmo e mantenere a favore l’ordalia. Il fato rende decisive le scelte del primo. E così Di Noia trova la perla che fa esplodere lo ‘Zac’ e rimette in gioco la squadra di Rossi. Delizioso il lob a scavalcare tutti che rende infausta l’uscita di Gasparini ad anticipare Beretta e apre la strada verso le fasi nazionali.

Foggia-Potenza 1-1: il tabellino

FOGGIA (3-5-2) Thiam; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni (16’st Bjarkason), Frigerio (33’st Di Noia), Vacca (1’st Odjer), Schenetti, Costa; Peralta (34’st Iacoponi), Ogunseye (34’st Beretta). A disposizione: Raccichini, Dalmasso, Petermann, Capogna, Rutjens. Allenatore: Rossi

POTENZA (3-5-2) Gasparini; Girasole, Sbraga, Rocchi; Gyamfi, Steffè (39’st Del Pinto), Laaribi (39’st Cittadino) Talia, Volpe (33’st Hadziosmanovic); Caturano (26’st Di Grazia), Murano (38’st Alagna). A disposizione: Alastra, Del Pinto; Cittadino, Del Sole, Armini, Riccardi, Polito, Legittimo, Alagna, Logoluso, Verrengia, Schimmenti. Allenatore: Raffaele

Arbitro: Galipò di Firenze

Assistenti: El Filali di Alessandria – Pragliola di Terni

Quarto ufficiale: Cavaliere di Paola

Marcatori: 31’st Talia (P), 42’st Di Noia (F)

Ammoniti: Rizzo (F), Volpe (P), Leo (F), Talia (P), Rocchi (P)