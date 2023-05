Le pagelle di Foggia-Potenza

Una serata di festa e sorrisi, che avrebbe potuto essere (sportivamente parlando) drammatica. Il Foggia è riemerso dalle sabbie mobile nelle quali stava annaspando a vantaggio di un Potenza giunto ai playoff in grande condizione e che, onestamente, avrebbe meritato il passaggio del turno. Sono serviti i mouriniani dettagli, dalle occasioni non concretizzate dagli ospiti, all’uscita un po’ così di Gasparini che ha spianato la strada all’eurogol di Di Noia. Tanti episodi incastratisi perfettamente nel puzzle rossonero. L’ultimo pezzetto è arrivato da Carrara, dove l’Ancona è riuscito a sovvertire il fattore campo eliminando i padroni di casa e consegnando al Foggia il posto restante tra le cinque teste di serie nel primo turno dei playoff nazionali, come migliore quarta. Tra poco più di un’ora il sorteggio deciderà l’avversario dei rossoneri. Dopo di che si potrà pensare a quello che è accaduto ieri e alle contromisure da adottare perché molto di quanto visto non si verifichi nuovamente. È stato un brutto Foggia, contratto, nervoso, tesissimo come ha rivelato lo stesso mister Rossi nella conferenza stampa post gara. Teso a tal punto da produrre crampi precoci in alcuni giocatori. Precoce è stato l’infortunio di Vacca, mossa a sorpresa dal 1’. Il regista campano ha provato a compensare i ritmi da partitella del giovedì con la velocità di pensiero e i piedi da grandi palcoscenici, gestendo fino all’intervallo un fastidio muscolare rimediato dopo pochissimi minuti. Non è stato il protagonista, ma nemmeno l’elemento al quale imputare il brutto primo tempo dei rossoneri. Anche perché la ripresa, per certi versi, è stata anche peggiore. Tanti, troppi i giocatori sottotono, a cominciare dalle punte titolari, Peralta e Ogunseye. Meglio i subentrati, come Di Noia, l’eroe di giornata. Suo il gol che vale la prosecuzione di una stagione che rischiava di interrompersi bruscamente.

FOGGIA (3-5-2) Thiam 5,5; Leo 5,5 Kontek 7 Rizzo 6; Garattoni 5,5 (16’st Bjarkason 6) Frigerio 5 (33’st Di Noia 8) Vacca 5,5 (1’st Odjer 6) Schenetti 5,5 Costa 7; Peralta 5 (34’st Iacoponi 6), Ogunseye 4,5 (34’st Beretta 6). A disposizione: Raccichini, Dalmasso, Petermann, Capogna, Rutjens. Allenatore: Rossi 6

POTENZA (3-5-2) Gasparini 4,5; Girasole 6 Sbraga 6,5 Rocchi 6; Gyamfi 5 Steffè 6,5 (39’st Del Pinto s.v.) Laaribi 6,5 (39’st Cittadino s.v.) Talia 7 Volpe 6,5 (33’st Hadziosmanovic s.v.); Caturano 5,5 (26’st Di Grazia 6) Murano 5,5 (38’st Alagna s.v.). A disposizione: Alastra, Del Sole, Armini, Riccardi, Polito, Legittimo, Alagna, Logoluso, Verrengia, Schimmenti. Allenatore: Raffaele Arbitro: Galipò di Firenze 6 Assistenti: El Filali di Alessandria 6,5 – Pragliola di Terni 6,5

Thiam 5,5 – Trema quando Murano arriva a calciare a due passi dalla porta. Kontek è il suo angelo custode. Sul gol anticipa tutti, ma finisce per cadere addosso a Ogunseye, non trovando spazio e tempo per rialzarsi e rimettersi in porta.

Leo 5,5 –Molto impreciso quando prova a sganciarsi – si veda una improbabile ‘ruleta’ che dà l’abbrivio a una pericolosa ripartenza degli ospiti –, in generale poco sicuro in fase difensiva: Volpe e Talia si agitano dalle sue parti. E si soffre.

Kontek 7 – Dei tre difensori è l’unico perfettamente centrato. L’intervento salvifico su Murano vale quanto il gol di Di Noia. Rizzo 6 – Partenza un po’ così. Anche lui sembra avvertire il peso della gara, a giudicare da qualche sbavatura eccessiva alla quale non si era abituati. Meglio nella ripresa, quando prova ad accompagnare la spinta di Costa.

Garattoni 5,5 – A metà primo tempo Vacca gli consegna un cioccolatino di alto pregio, lo scarta e lo butta senza neanche assaggiarlo, con un cross rivedibile. Con Volpe è un bel duello tra velocisti: entrambi si perdono sul più bello (l’atto finale). Chiude dopo un’ora per un problema fisico (16’st Bjarkason 6 – Meno esplosivo di Garattoni, ma fa il suo. Confeziona a Schenetti l’assist per la prima (e unica) conclusione a rete, antecedente il gol di Di Noia).

Frigerio 5 – Sta molto alto, quasi da trequartista, per andare a disturbare il braccetto mancino e cercare l’inserimento giusto, che non arriva. Anche lui colleziona errori e imprecisioni (33’st Di Noia 8 – Meriterebbe un dieci per un gol tanto bello quanto prezioso. Non siamo ai livelli di Caraccio e Mastronunzio – lì la posta in gioco era più elevata –, ma comunque il suo gol sarà ricordato a lungo. Nell’immediato, è il gol che prolunga la permanenza nei playoff).

Vacca 5,5 – Più di qualcuno storce il muso per la sua prestazione, come se il grigiore collettivo fosse dipeso da lui. Ma la squadra nella ripresa farà anche peggio. Si fa male quasi subito, riesce a gestirsi pur essendo praticamente nullo in fase di filtro. In fase di costruzione cerca di limitare al massimo i tocchi e smistarla velocemente, ma c’è più di un compagno che parla una lingua diversa dalla sua. Alza bandiera bianca alla fine del primo tempo (1’st Odjer 6 – Fa quello che deve fare, ovvero l’essenziale. Cerca pure gloria al tiro, non manca la potenza, ma la precisione).

Schenetti 5,5 – Si ridesta nella seconda parte della ripresa, dove si fa apprezzare anche in fase di non possesso. Ma c’è tutto il pregresso, decisamente poco apprezzabile. Poche idee e ben confuse.

Costa 7 – Gira e rigira, il suo sinistro ha sempre voce in capitolo nelle occasioni che contano. L’invito per Ogunseye avrebbe meritato un trattamento diverso, poi c’è la giocata che dà il via all’azione del gol. Sombrero su Gyamfi e lancione ‘ignorante’ solo in apparenza. Gasparini abbocca, Di Noia ne approfitta, lo Zaccheria ringrazia.

Peralta 5 – Il goffo inciampo sul pallone (non il migliore spot per uno che indossa la maglia numero 10) è un po’ la fotografia del suo match. Tanta buona volontà, tanto movimento, giocate di alta scuola vanificate da erroracci oratoriali. Resta in campo fino al gol di Talia, ma la sensazione è che con qualche cambio a disposizione in più, Rossi lo avrebbe tirato fuori prima (34’st Iacoponi 6 – Non fa nulla di eccezionale, ma almeno il suo dinamismo leva un po’ di certezze al trio difensivo del Potenza, in particolare a Girasole che orbita dalle sue parti. Pecca di inesperienza, quando esce bene da un contrasto e tenta la conclusione, piuttosto che servire il ben appostato Beretta).

Ogunseye 4,5 – Come il cavaliere d’oro di ‘Gemini’ (ci si conceda la citazione da nerd), ha un alter ego cattivo. Decide di lasciargli spazio nella gara meno indicata. Sbaglia l’inverosimile, compresa una deviazione sotto porta su invitante assist di Costa. Anche il lavoro di difesa del pallone e scarico funziona a corrente alternata. Giornataccia (34’st Beretta 6 – Ha un ruolo da non protagonista, ma comunque prezioso, nell’azione del gol di Di Noia. Basta e avanza. Nel complesso, mostra una condizione sicuramente migliore rispetto alla regular season, nella speranza che possa crescere ulteriormente).

Rossi 6 – La squadra la sfanga con il cuore e una dose di fattore c. che non guasta mai. C’è molto da correggere, ma forse sulla prestazione – oltre alle tre settimane di sosta – ha inciso anche la pressione del “dentro o fuori”.