Foggia-Pescara, parte la caccia al biglietto: 10 euro per le curve, riduzioni in tribuna inferiore

Al via oggi la vendita dei tagliandi per la gara playoff Foggia-Pescara, in programma domenica sera allo ‘Zaccheria’. Come è già capitato per le precedenti gare dei playoff, la vendita libera sarà aperta parallelamente alla prelazione, con termine alle ore 20.30 di domenica, a eccezione delle due curve dove invece partirà alle 9 di domenica mattina. Sarà possibile esercitare il diritto di prelazione (riservato agli abbonati alla stagione 2022/2023 che potranno conservare settore, fila e posto dell’abbonamento).

Gli abbonati nei settori Tribuna Ovest Inferiore e Superiore potranno esercitare il diritto di prelazione su settore/fila/posto solo online, mentre nel punto vendita fisico si potrà effettuare la prelazione variando il posto a sedere.

Rispetto all’ultima gara giocata allo ‘Zaccheria’, il biglietto delle curve torna al prezzo di 10 euro, ma scende a 18 euro il prezzo della Tribuna Ovest Inferiore (Centrale e Laterale), lo stesso della Tribuna Est (gradinata). Restano invariate la Tribuna Ovest Laterale superiore (30 euro), Tribuna centrale superiore (35 euro) e la Centralissima (50 euro).

Per effettuare il diritto di prelazione sul sito www.vivaticket.it sarà necessario inserire, dove richiesto, il codice composto da 00000+numero di abbonamento riportato sul retro della tessera stagionale (esempio: 000000123456). inserire per 5 volte il numero 0 davanti il numero abbonamento.

Modalità di vendita Online e punti vendita (i botteghini dello stadio Comunale Pino Zaccheria resteranno chiusi): sito www.vivaticket.it o presso i seguenti punti vendita:

