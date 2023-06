Foggia-Pescara è già nella storia: allo ‘Zaccheria’ la prima volta del var

Mancano poco meno di 36 ore all’attesissimo primo atto delle semifinali playoff, tra Foggia e Pescara, una partita per la quale si prevede una grande cornice di pubblico. Nella giornata di ieri oltre 6mila tagliandi sono stati venduti nelle prime tre ore successive all’avvio della vendita dei tagliandi.

La cifra ha raggiunto le 8500 unità nel tardo pomeriggio di ieri. Con queste premesse è facile prevedere il superamento delle 10mila presenze registrate nella gara di andata con il Crotone. Grande entusiasmo in città e grande attesa per una gara che è comunque già nella storia: per la prima volta nella storia, infatti, allo ‘Zaccheria’ ci sarà il var.

Dalle semifinali playoff entrerà in scena lo strumento di supporto ai direttori di gara, che mai prima d’ora aveva visto protagonista la squadra rossonera. Nella final four dei playoff, inoltre, scompare il fattore classifica: pertanto, a parità di reti realizzate tra andata e ritorno, si andrà ai supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore. Stesso discorso anche per la finalissima. Non saranno invece azzerate le diffide, voce infondata che si era diffusa nei giorni scorsi soprattutto sui social.