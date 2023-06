Il Pescara rimonta il Foggia, Bjarkason rimette le cose a posto: l'andata delle semifinali finisce in parità

“Ragazzi, noi ci crediamo”, il coro della Nord al termine della partita. Foggia e Pescara si spartiscono la posta in un primo atto delle semifinali combattuto, equilibrato, per nulla noioso. Le squadre hanno dato tutto. Forse, qualcosa in più il Foggia, più generoso e sfortunato (due legni nella prima frazione) di un Pescara bravo a sfruttare le occasioni. Si deciderà tutto all’Adriatico. Alla luce di quanto visto allo ‘Zaccheria’, nessun pronostico sembra scontato, anche se dalla sua il Pescara avrà il favore del pubblico, Zeman un ventaglio di alternative più ampio rispetto all'ex allievo Rossi, che dovrà rinunciare agli squalificati Kontek e Di Noia e deve fare i conti con la pletora di acciacchi tra i suoi calciatori.

PRIMO TEMPO – Comunque andrà, il cammino del Foggia in questi playoff ha ridato vigore a quel profumo di serie B, o comunque di categoria superiore, che da un po’ latitava da queste parti. Lo si evince dalla gradinata rigonfia di anime rossonere, anche più della gara con il Crotone. Per tacere delle curve e della stessa tribuna, dove si rivedono anche un po’ di volti conosciuti (da Gigi Di Biagio all’ex tecnico del Parma D’Aversa, passando per Loiacono, Sarno e Marcello Quinto, diventato vice di De Zerbi al Brighton). Anche in campo lo spettacolo non delude. Chi è giunto allo ‘Zac’ all’ultimo momento non fa in tempo neppure a poggiare le terga sul proprio seggiolino, che già è tempo di esultare. Petermann battezza i suoi playoff con un preciso sinistro a giro dal limite, al termine di una bella percussione nata sull’out di destra. Il terzetto della mediana rossonera scelto da Rossi è inedito, perché mai prima d’oggi si era visto Petermann fiancheggiato da Schenetti e da Bjarkason, quest’ultimo accentratosi per sostituire l’infortunato Frigerio e riconsegnare la delega della corsia destra al rientrante Garattoni. C’è anche Ogunseye di punta, altro recupero prezioso alla luce dell’infortunio dell’eroe dello ‘Scida’ Beretta. Zeman non cambia modulo (e vorremmo anche vedere), per cui le sorprese le regala nella scelta degli uomini. Uno su tutti, Cuppone, che viene confermato al centro dell’attacco al posto di Lescano, confinato in panchina. La partita è oggettivamente avvincente, anche perché le squadre riescono a tenere per tutto il primo tempo ritmi alti considerando la pletora di minuti accumulati nelle ultime settimane. Il Foggia potrebbe subito raddoppiare con Ogunseye, che centra il palo con una precisa girata. La partita si gioca soprattutto sulle fasce. Il Pescara predilige in particolare la catena destra, dove agiscono Cancellotti, Rafia e l’ex Merola. I tre abbinano velocità, fisicità e tecnica. E infatti i dirimpettai rossoneri (Costa, in particolar modo) vanno di sovente in affanno. Il Foggia non ha preferenze, anche se a sinistra Schenetti sembra piuttosto ispirato, mentre dall’altra parte il duo Garattoni-Bjarkason trovano spesso l’affiancamento di Peralta, ma spesso le idee (buone) non trovano il conforto della scelta finale. Il Pescara lascia il palleggio agli avversari ed è un lusso che può permettersi, considerando la rapidità dei suoi attaccanti. Non a caso, l’azione del rigore nasce da una ripartenza. Kontek si oppone col braccio alla conclusione di Merola. Tremolada e il secondo assistente non hanno bisogno dell’esordiente var per accordare il penalty. Rafia fa 1-1. Gol che ha l’effetto di una zavorra sulle gambe dei rossoneri, ma anche sui piedi, a giudicare dai sempre più crescenti errori in fase di costruzione. Dalmasso al 26’ deve superarsi per spedire in corner un maligno rasoterra a giro di Merola. Il Foggia si ridesta nel finale, beccando il secondo legno di giornata con Schenetti, che di testa coglie il palo su perfetto invito da destra di Bjarkason.

SECONDO TEMPO – Il primo tempo degli attaccanti non deve essere granché piaciuto a mister Zeman, che nell’intervallo richiama Delle Monache (ripetutamente catechizzato nella prima frazione) e Merola, inserendo Lescano e Kolaj. C’è anche il giovane portiere D’Aniello, che prende il posto di Plizzari. Triplo cambio all’intervallo, privilegio che non è concesso al Foggia per l’esiguità delle risorse disponibili, ma è storia vecchia. Il Pescara parte meglio e trova anche il gol: Lescano impiega meno di quattro minuti per mettere il marchio sulla partita. Il gol arriva sugli sviluppi di un corner, nel quale accade un po’ di tutto in area, ma la spinta ai danni di un difensore del Foggia, non è ritenuta sufficientemente “illegale” perché il var solleciti la revisione all’arbitro. Il Foggia perde poco dopo Petermann (dentro Di Noia). La squadra, passato lo shock, ricomincia a giocare, pur esponendosi alle ripartenze degli abruzzesi. Nell’ultima mezz’ora sale in cattedra anche Costa (fino a quel momento in evidente affanno) e i rossoneri trovano il meritato pareggio al quarto d’ora. Bjarkason riesce a pescare il pertugio giusto, dopo una sponda sporca di Ogunseye, e a battere D’Aniello. Pari e patta, con Rossi che poco dopo richiama Garattoni inserendo Di Pasquale, con contestuale dirottamento di Kontek sul centrodestra e slittamento di Leo nel ruolo di quinto. Mora è l’ultima scelta di Zeman, che non ritiene di dover sfruttare l’altro slot. Eppure, il Pescara nell’ultimo spezzone di gara si appiattisce nella propria trequarti, riuscendo a uscirne col contagocce. La spinta dei rossoneri meriterebbe un vento di freschezza che la panchina non può offrirle, a parte il dinamismo di Iacoponi per Ogunseye. Un ficcante destro di Schenetti impegna D’Aniello, che può battezzare l’esordio con un bel voto. La partita finisce 2-2, si deciderà tutto al ritorno.