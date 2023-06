Il Foggia prosegue il silenzio stampa. Parla Canonico: "Vogliamo restare in corsa fino al 18 giugno"

“Si dovrà giocare fino all’ultimo secondo della partita di ritorno. In questa avventura dei playoff, più che mai, abbiamo imparato che si dovrà attendere il fischio finale per sapere come andrà a finire. Una cosa, però, è certa già ora: noi vogliamo restare in corsa fino al 18 giugno".

Come è ormai consuetudine, il Foggia rimane in silenzio stampa. Nessun tesserato (compreso mister Rossi) rilascia dichiarazioni e così è il solo presidente Canonico a dire la sua al termine della sfida contro il Pescara.

Un pari che lascia tutto aperto, anche se i rossoneri dovranno fronteggiare una emergenza di uomini sempre più grave. Tuttavia, il cuore dei giocatori resta immenso: "Devono raccogliere tutta la forza, la determinazione, la voglia di vincere, la generosità di cui dispongono e devono regalare un’estate da ricordare. Per sempre. Non a me, davvero, ma ai tantissimi tifosi foggiani che aspettano da anni di tornare a gridare «Abbiamo vinto». Si, perché in campo ci sono stati anche loro…e la finale se la meritano. Forza ragazzi! Forza Foggia!”.