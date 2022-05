Foggia-Entella si gioca alle 18: prezzi ridotti per donne, under 14 e over 65

Comincerà alle 18 la gara tra Foggia ed Entella valida per il primo turno della fase nazionale dei playoff.

Da stamani, e fino alle 16.30, sarà aperta la prelazione per gli abbonati che vorranno confermare il proprio posto nello stesso settore posseduto in abbonamento.

Subito dopo partirà la vendita libera dei biglietti. I prezzi sono gli stessi della gara con la Turris. A differenza di domenica scorsa, però, domenica riaprirà anche la curva Nord.

Anche per questa sfida sono previste riduzioni per gli under 14, over 65 e donne.

Di seguito i prezzi dei tagliandi