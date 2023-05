Playoff Serie C, Foggia-Crotone 1-0: le pagelle dei rossoneri

Il Foggia batte il Crotone nell'andata dei quarti di finale dei playoff di serie C. L'ha decisa una rete di Diego Peralta al 20' della ripresa. Il secondo round della sfida andrà in scena mercoledì, in casa dei calabresi obbligati a vincere (con qualsiasi punteggio) per garantirsi l'accesso alla final four. Buona prova dei rossoneri, generosi fino all'inverosimile, malgrado le difficoltà patite per i tanti infortuni che hanno assottigliato la rosa a disposizione di mister Rossi.

Le pagelle

FOGGIA (3-5-2) Dalmasso 6; Leo 7 Kontek 7 Rizzo 7,5; Bjarkason 6 Frigerio 6,5 Petermann 6 (26’st Vacca 6) Schenetti 6,5 (38’st Di Pasquale s.v.) Costa 6 (38’st Di Noia s.v.); Peralta 7,5 Beretta 6 (23’pt Iacoponi 6,5). A disposizione: Thiam, Raccichini, Rutjens, Capogna. Allenatore: Rossi 7

CROTONE (4-2-3-1) Branduani 6,5; Mogos 6,5 Golemic 6,5 Cuomo 6 Giron 6 (42’st Crialese s.v.); Petriccione 5,5 Vitale 5 (38’st Carraro s.v.) Chiricò 5 (38’st Calapai s.v.) D’Ursi 5 (26’st Kargbo 5,5) Tribuzzi 5,5 Gomez 5 (26’st Cernigoi 5,5). A disp.: Dini, Lucano, Spaltro, Papini, Gigliotti, Bove, Awua, Pannitteri. All. Zauli 5,5

ARBITRO: Perri 5

Dalmasso 6 – La vera, unica, sorpresa di giornata. D’altronde, con così poche risorse a disposizione e tre portieri titolari potenziali, è proprio per il guardiano dei pali che mister Rossi può riflettere un po’ di più prima di scegliere. Il Crotone punge poco, per cui gli tocca solo badare all’ordinario. Timidino sulle uscite, anche se nel finale compie un prodigio su Mogos, non annotabile per un fallo in attacco.

Leo 7 – Becca un giallo che gli costa il ritorno. Vittima principale del poco equilibrato metro di giudizio del direttore di gara, che successivamente perdonerà tre giocatori del Crotone. Ciononostante, non perde né la sicurezza negli interventi, né l’ardimento in certi anticipi. Dopo le incertezze di Cerignola, ritrova se stesso.

Kontek 7 – Già si è detto della bontà del suo arrivo, incrementata dalle disavventure fisiche di Di Pasquale. Gomez fa il solletico, D’Urso anche – quando prova a sfondare centralmente –. Chiude da braccetto destro, senza scomporsi minimamente.

Rizzo 7,5 – Ha l’ingrato compito di fronteggiare il top player del Crotone, nonché uno dei più forti giocatori della categoria. Ma Chiricò si fa notare più per l’eccentricità della capigliatura, che per l’efficacia delle giocate. I raddoppi sono efficaci, gli anticipi di Rizzo sono una delizia per gli occhi. Da un suo anticipo, peraltro, nasce l’azione del gol.

Bjarkason 6 – La duttilità è un pregio, senza dubbio. Resta, tuttavia, l’impressione che da quinto a destra renda meno che in altre posizioni. Non è un caso se da quinto a sinistra, trovi la chance del raddoppio pochi minuti dopo lo scollinamento di ruolo. Si affida al mestiere, ma difensivamente patisce più di qualcosa.

Frigerio 6,5 – L’oscurità del suo lavoro non obnubila meriti e utilità. Con l’uscita di Beretta, diventa – di fatto – uno dei pochi riferimenti quando la palla si alza. Non ha modo per far male negli inserimenti, ma se il centrocampo regge e fa filtro, c’è tanto di suo.

Petermann 6 – Saranno convinzioni nostre, ma resta la sensazione che non sia al meglio. Per oltre un tempo fa fatica a trovare la quadra. Poche imbucate da rimembrare, molte imprecisioni. Da elogiare il contributo in fase di non possesso, tutt’altro che trascurabile. Chiude con i crampi, poco dopo il vantaggio di Peralta (26’st Vacca 6 – Un paio di aperture degne di note, d’altronde i piedi son sempre quelli. La mobilità limitata stavolta non incide in negativo. Ha modo per farsi sentire anche quando gli animi si accendono. Utile, dentro e fuori dal campo).

Schenetti 6,5 – Sua una delle (poche) conclusioni degne di essere refertate nella prima frazione. Si dà da fare soprattutto nella corsa. L’uscita di Beretta incasina il piano di gioco collettivo e pure lui perde qualche riferimento, non la lucidità. Sempre nel vivo dell’azione, anche se stavolta non entra nel tabellino (38’st Di Pasquale s.v.).

Costa 6 – Fa incavolare una buona fetta di stadio quando sciupa una ripartenza potenzialmente pericolosa, indugiando nel passaggio e facendosi rimontare da un avversario. Epperò, c’è sempre quando conta. Sua la palla che manda Bjarkason a un passo dal raddoppio (38’st Di Noia s.v.).

Peralta 7,5 – Gioca tanto, forse troppo, lontano dalla porta. L’uscita di scena di Beretta richiede una sua presenza più costante negli ultimi quindici metri. Corre come due maratoneti, e a fine gara è l’unico che ne ha ancora. Ah, poi c’è il gol, dettaglio mica così irrilevante.

Beretta 6 – L’uscita di scena alimenta più di un rimpianto, perché anche stavolta l’approccio alla gara era stato assai incoraggiante. La speranza è che si sia fermato in tempo (23’pt Iacoponi 6,5 – Per generosità meriterebbe un dieci. Gli manca la cazzimma in area di rigore, dove troppo spesso si perde. Al tiro ci va una volta, sfiorando il gol. Suo l'assist per Peralta. La sua prestazione è una risposta incoraggiante per mister Rossi, vista la moria di attaccanti.

Rossi 7 – La squadra la vince col cuore e anche con i concetti. Si trova a fronteggiare un’emergenza che, con un mercato più sensato, si sarebbe evitata. Ma tant’è. La squadra è cazzuta quanto lui, che trova anche il tempo di litigare con mezzo mondo, quando il Crotone non restituisce una rimessa. E lo ‘Zac’ apprezza non poco.