"Un'emozione per volta", Canonico sprona la squadra e la piazza: "Il sogno continua"

"Una partita per volta, una sfida per volta, un’emozione per volta. Ci siamo messi alle spalle la partita di andata". Mentre la squadra è in silenzio stampa, a parlare, attraverso una nota pubblicata sui canali ufficiali, è ancora una volta il presidente del Foggia Nicola Canonico, che ha commentato la vittoria di misura dei rossoneri contro il Crotone nell'andata dei quarti di finale dei playoff.

"Poche ore per riposare e metabolizzare quanto accaduto durante i minuti di gioco e poi massima concentrazione sul prossimo appuntamento a Crotone. Il mitico calore dei tifosi foggiani, lo spirito critico – ma costruttivo – della stampa e il sostegno dell’intera città continuino a non mancare e ad assicurare il “clima” giusto alla squadra e allo staff tecnico", l'auspicio del patron, che poi aggiunge: "Ciascun calciatore abbia in testa, nelle gambe e nel cuore un unico obiettivo: Cincere. Il sogno continua e, se possiamo sognarlo, possiamo realizzarlo. Forza Foggia".

A margine della gara, il presidente ha anche incontrato Massimo Mozer, grande tifoso rossonero, che mesi fa ha acquisito all'asta il logo dei satanelli, donandoli in comodato d'uso gratuito al club: "Cuore e passione sono ricchezze che non si possono né comprare né vendere, ma si possono solo donare", reca il messaggio sulla targa donata (insieme a una maglia rossonera) dal club all'imprenditore tifosissimo del Foggia: "Grazie al Sig. Mozer i satanelli sono in un posto sicuro, cuciti sulle nostre maglie. Per sempre", il commento del patron Canonico.