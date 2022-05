La corsa del Foggia si ferma a Chiavari: Capello beffa i rossoneri, l'Entella vince in dieci

Il percorso del Foggia si ferma a Chiavari. Vince l'Entella, malgrado l'inferiorità numerica (rosso a Schenetti) giunta subito dopo il pari di Petermann che aveva rimesso in gioco la squadra di Zeman. Amaro compleanno per il boemo e per il Foggia - che oggi celebra il suo 102esimo anniversario della sua fondazione - che aveva accarezzato il sogno di proseguire gli spareggi promozione.

Non è stata la miglior prestazione dei rossoneri, gelati in avvio da una bordata di Rada, e incapaci di rendersi troppo pericolosi dalle parti di Borra. Meglio la ripresa, con il gol di Petermann a ridare vigore alla prestazione dei satanelli e legittimare la pressione esercitata sin dalle riprese delle ostilità. Tutto sembrava apparecchiato, anche in virtù della espulsione di Schenetti giunta al 10', due minuti dopo il pari dei rossoneri. La colpa della squadra di Zeman è stata proprio quella di non approfittare dello sbandamento dei liguri, rimessi in piedi dalle scelte in corsa del tecnico Volpe, che proprio dalla panchina ha pescato il jolly vincente. Capello, al 18', beneficiando di un difettoso disimpegno difensivo, ha beffato Dalmasso riportando avanti i padroni di casa. A nulla è valso il forcing finale del Foggia, che pure avrebbe da recriminare, per un solare rigore negato a Curcio (netto calcione da dietro) e per un clamoroso autopalo di Dessena.

Festeggia l'Entella. Per il Foggia la consolazione di aver dato tutto fino alla fine, di fronte a una cornice di pubblico straordinaria.