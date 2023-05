Foggia eroico, rimonta ed elimina il Crotone: il sogno continua

Una squadra mai doma, con un cuore infinito senza il quale difficilmente l’epilogo allo ‘Scida’ sarebbe stato così felice. Passa il Foggia, che al 46’ del primo tempo era sotto 2-0, per effetto di due gol beccati nell’ultimo quarto d’ora, legittimazione del dominio calabrese. Poi, la redenzione, cominciata con la puntata di Frigerio che ha ridato coraggio e speranza ai calciatori rossoneri, sempre in partita anche quando il palo ha tremato su un destro di Chiricò. La voglia di non arrendersi è stata premiata dalla zampata di Beretta, recuperato in extremis, gettato nella mischia per l’assalto finale e rifattosi male per sparare in porta la palla della gloria. Il sogno può proseguire, ma questi ragazzi meritano un infinito applauso, comunque vada. Intanto, domenica allo ‘Zac’ ci sarà il Pescara di Zeman. Proprio il boemo sarà l'ultimo ostacolo che separa i rossoneri dalla finale playoff.

PRIMO TEMPO – Gigliotti e Cernigoi sono le sole novità di formazione in casa Crotone. Ragionevolmente, Zauli crede che sia l’atteggiamento dei suoi a dover cambiare, non gli interpreti. E dunque, confermato in blocco il trio Chiricò-D’Ursi-Tribuzzi alle spalle di Cernigoi. Dall’altra parte, Rossi sceglie di riproporre il trio difensivo vistosi nel segmento finale della gara di andata, con Kontek braccetto destro, Di Pasquale nuovamente al centro e Rizzo sul fronte mancino. Recupera Petermann, che gioca titolare, mentre Beretta va in panchina. Attacco leggero. Il copione, però, è assai differente. Il Crotone non preme sull’acceleratore, ma lo sfonda quasi. La pressione è costante e avvolgente, con i terzini che appoggiano sistematicamente le iniziative dei due esterni alti, generando una perpetua superiorità numerica. Al Foggia non resta che difendere basso e tentare di ripartire, ma la gestione del pallone lascia non poco a desiderare. Di Pasquale e Kontek, pur cambiando posizione rispetto alle precedenti gare giocate insieme dal 1', confermano una incompatibilità di fondo (almeno nella difesa a tre), e vanno in affanno ripetutamente. Con l’accampamento stanziato nella metà campo rossonera, il Crotone può scatenare le sue svariate bocche di fuoco. Sulle fasce si cerca sistematica di sfruttare i centimetri di Cernigoi, oppure gli inviti al versante opposto. Chiricò è oltremodo ispirato, così come Tribuzzi che dall’altra parte si trova tre volte a concludere: nelle prime due serve un Dalmasso sul pezzo per tenere in piedi i suoi. Il Crotone ha anche l’arma dei piazzati, dove può far pesare il gap fisico accusato dai satanelli. Non è un caso se entrambe le marcature nascano da situazioni da fermo. Cernigoi segna addirittura sugli sviluppi di un fallo laterale, che stimola la sponda di D’Ursi per la deviazione del centravanti. L’altra rete nasce da un corner (nato da un quasi eurogol di D'Ursi) che vede l’ex Gigliotti ripetere quanto fatto già da Sainz Maza nel derby playoff. Il Foggia? Tutto condensato in una ripartenza ben orchestrata da Peralta e finalizzata da Frigerio sul quale proprio il difensore francese si oppone con perfetto tempismo, il tutto tre minuti prima del vantaggio crotonese. Poco, troppo poco.

SECONDO TEMPO – Di Pasquale e Petermann non rientrano in campo. L’innesto di Rutjens è forse frutto di un pentimento, quello di Di Noia una logica scelta viste le difficoltà in impostazione del play. Nell’animo dei rossoneri albergano una convinzione (segnare subito per rimettersi in carreggiata) e la speranza che i padroni di casa si siano giocati l’all-in atletico nel primo tempo e accusino una flessione. La coesistenza dei due sentimenti permane grazie alla zampata di Frigerio al 6’. Quanto fosse voluta non è dato saperlo e nemmeno conta granché. I 500 supporter assiepati nel settore ‘nord’ dello ‘Scida’ possono tornare a sperare ché di tifare non avevano mai smesso. La partita cambia, perché effettivamente il Crotone – preso anche da un legittimo timore – arretra e si abbassa, concedendosi solo qualche sortita estemporanea. Eupalla dà una mano alla squadra di Rossi (sostituito da Limone in panchina) quando Chiricò spedisce sul palo una palla “gentilmente” offertagli da uno sciagurato retropassaggio di Peralta. A posteriori, lo si può identificare come un segnale. L’altra svolta arriva al 72’, quando Limone getta nella mischia anche Beretta per un generosissimo ma poco concreto Iacoponi. Zauli asseconda i timori richiamando Chiricò e Giron, per Carraro e Cuomo, passando a uno speculare 3-5-2. Seguiranno gli innesti di Awua e dello spauracchio Kargbo, che però si farà notare solo per un giallo beccato due minuti dopo l’ingresso in campo. Si fa notare e tanto, Beretta, quando trova la perfetta deviazione sotto porta, sugli sviluppi di un corner di Costa. Giocata determinante quanto dannosa, perché riacutizza un infortunio evidentemente non cicatrizzato. Ma pesa tanto e fa impazzire i tifosi rossoneri allo ‘Scida’. Seguiranno undici minuti di interruzioni costanti, infortuni (quello di Beretta) e crampi diffusi. Per il Crotone le lancette galopperanno, per i satanelli avranno l’andatura di un bradipo. Ma la porta di Dalmasso non verrà più violata. Il triplice fischio dà l’abbrivio alla festa. Sarà una lunga notte di gioia e sorrisi. Il sogno del Foggia può continuare.

Crotone-Foggia 2-2

CROTONE (4-2-3-1) Branduani; Mogos, Golemic, Gigliotti, Giron (28’st Cuomo); Petriccione, Vitale (35’st Awua); Chiricò (28’st Carraro), D’Ursi (35’st Kargbo), Tribuzzi (39’st Crialese); Cernigoi. A disposizione: Dini, Lucano, Bove, Gomez, Papini, Calapai, D’Errico, Spaltro, Pannitteri. Allenatore: Zauli

FOGGIA (3-5-2) Dalmasso; Kontek, Di Pasquale (1’st Rutjens), Rizzo (52’st Markic); Bjarkason, Frigerio, Petermann (1’st Di Noia), Schenetti, Costa; Peralta, Iacoponi (27’st Beretta (44’st Vacca). A disposizione: Raccichini, Thiam, Garattoni, Capogna. Allenatore: Limone (Rossi squalificato)

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Assistenti: Piedipalumbo – Boggiani

Quarto ufficiale: Scarpa

Marcatori: 31’pt Cernigoi (KR), 46’st Gigliotti (KR), 6’st Frigerio (F), 40’st Beretta (F)

Ammoniti: Lucano (KR) dalla panchina, Rutjens (F), Carraro (KR), Cernigoi (KR), Kargbo (KR), Di Noia (F)

Espulsi: 21’st D’Errico (KR) dalla panchina