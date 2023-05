C'è il derby, Rossi chiede "cuore caldo e testa fredda" ai suoi: "Non pensiamo al ritorno"

Quattro giorni dopo l’emozionante (soprattutto per l’epilogo) esordio nei playoff, per il Foggia è già tempo di tornare in campo. La strada verso la final eight degli spareggi promozione nazionali passa anche per il Monterisi di Cerignola, dove domani andrà in scena l’andata del primo turno nazionale. Il sorteggio non è stato assai benevolo per le due compagini di Capitanata, una delle quali dovrà abbandonare la competizione.

A Foggia sperano in un risultato differente dai due consumatisi nel corso della regular season che ha visto l’Audace Cerignola vincere in rimonta allo ‘Zac’ e poi spadroneggiare tra le mura amiche. Il Monterisi è teatro nel quale gli ofantini hanno costruito le proprie fortune nel corso del campionato (quasi il 67% dei punti complessivi), abitudine proseguita nei primi due turni dei playoff e che la squadra di Pazienza non intende interrompere. Ecco perché mister Rossi non vuol sentir parlare della gara di ritorno, perché il destino del suo Foggia si costruirà già domani: “Non si può ragionare sulle due gare, ma pensare solo a quella di domani. Sarà una partita in cui ci vorrà cuore molto caldo e testa molto fredda”.

L’aforisma del mister è di facile lettura. Al suo Foggia non dovrà mancare il carattere che gli ha consentito di riemergere dopo il gol di Talia, ma allo stesso tempo servirà quella lucidità che per gran parte della sfida di domenica è venuta a mancare: “È una partita in cui abbiamo più da perdere che da guadagnare, ma dobbiamo essere sereni, pur sapendo di giocare in un campo difficile che li agevola”.

C’è tempo anche per un breve flashback sulla gara con il Potenza, secondo mister Rossi giocata male sia per una questione mentale, ma anche perché riattaccare la spina dopo 20 giorni di sosta è tutt’altro che semplice. Domani non ci saranno Vacca, Garattoni, Markic e Nobile. Sarà disponibile Di Pasquale, malgrado non sia al top. Rossi dovrà decidere sul quinto di destra e sull’elemento da impiegare in cabina di regia, dove Odjer e Petermann si contendono la titolarità: “Avrò bisogno di tutti perché metto in conto gli infortuni, le squalifiche, il dover giocare ogni tre giorni, cosa alla quale non siamo abituati. Un paio di dubbi me li tengo, ci dormo sopra poi deciderò dopo l’ultimo allenamento”.

Rossi poi dice la sua anche sulla controversa decisione di negare la trasferta ai tifosi del Foggia: "Il calcio lo abbiamo visto ai tempi del Covid, senza tifosi è un altro sport. Anche se è vero che i tifosi non incidono sul risultato, loro fanno parte dello spettacolo. I divieti sono una aberrazione, una stortura che non capisco, ma ci si adegua".