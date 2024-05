Fine dei giochi, l'Audace spinge ma non sfonda: passa la Casertana

La stessa regola che aveva avvantaggiato l'Audace nel primo turno, si rivela fatale nel secondo. Lo 0-0 finale al 'Pinto' di Caserta favorisce la squadra di Cangelosi che, seppur soffrendo, passa il turno ed elimina il Cerignola. La squadra di Raffaele viene eliminato pur senza maii aver perso, paradosso non infrequente con la formula attualmente in vigore.

Agli ofantini non è bastata una gara propositiva per far propria la contesa. Una serata sfortunata, come attesta anche l'infortunio occorso a D'Andrea, capocannoniere e giocatore più in forma dell'Audace, fermatosi prima della mezz'ora del primo tempo e sostituito da Malcore. Proprio il numero 9 gialloblu ha avuto una delle (poche) occasioni, in avvio di ripresa, trovando la puntuale opposizione dell'estremo difensore Venturi.

Lo stesso portiere della Casertana è stato determinante al 39' della ripresa deviando l'inzuccata di Visentin e mantenendo immacolato il punteggio. La Casertana si aggiunge ad Atalanta U23, Perugia, Taranto e Triestina, tutte qualificatesi grazie al migliore piazzamento nella regular season. Mentre scriviamo, l'unica partita con un risultato diverso dal pareggio è Pescara-Juventus Next Gen, che vede i bianconeri avanti 1-0 in casa degli abruzzesi.