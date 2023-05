Tradizione nettamente favorevole al Foggia nei precedenti contro il Potenza

Nei 20 precedenti tra Foggia e Potenza, il bilancio è nettamente a favore dei rossoneri. Una sola vittoria dei lucani nel capoluogo dauno e che risale addirittura al 37/38 in Serie C. Ben 17 i successi dei foggiani, l’ultimo dei quali colto in questa stagione alla quarta di ritorno per 3-0. Due stagioni fa ancora foggiani protagonisti con la vittoria per 4-1 contro i lucani, all'epoca guidati da Fabio Gallo. Ferrante portò in vantaggio la pattuglia di Zeman che, dopo il momentaneo pareggio di Ricci, dilagò con Petermann, Merkaj e Curcio. Tre stagioni fa, invece, i dauni si imposero con il più classico dei risultati firmato da Germinio e Dell’Agnello. Appena due le occasioni in cui dauni e potentini hanno chiuso la contesa “pari e patta”: nel 39/40 e nella Lega Pro edizione 2009-2010 con De Simone che rispose al momentaneo vantaggio dei Satanelli del figlio d’arte Colomba. Due i precedenti in Serie B tra le due compagini: nel 63/64 il Foggia di Oronzo Pugliese, lanciato verso la prima storica promozione in Serie A, si impose per 3-1 grazie a una doppietta di bomber Nocera e al gol di Lazzotti. Nel 67/68, alla prima stagione post retrocessione dalla massima serie, Traspedini e Oltramari sbrigarono la pratica casalinga contro i rossoblu. Foggia e Potenza si sono affrontate anche in Serie D nella stagione 2012/2013. Gara senza storia chiusa dall’allora “Acd” con un perentorio 4-0 con Giglio, Esposito, Palazzo e Quinto nel tabellino dei marcatori.

Di seguito l'elenco dei precedenti tra Foggia e Potenza

1936-37 SERIE C FOGGIA-POTENZA 1-0 (Valentini)

1937-38 SERIE C FOGGIA-POTENZA 0-1 (Frattini)

1939-40 SERIE C FOGGIA-POTENZA 2-2 (rig.De Meo (Fg); Giordano, Taverna (Pz); Bradaschia (Fg)

1940-41 SERIE C FOGGIA-POTENZA 3-1 (Frigerio, Della Pace, Bratta (Fg); aut.Marsico (Pz)

1941-42 SERIE C FOGGIA-POTENZA 6-0 (aut.Rotondo, Leone, Bertè, Caputo x2, Bertè)

1942-43 SERIE C FOGGIA-POTENZA 3-0 (Della Pace, rig.Ponzanibbio, Lischi)

1947-48 SERIE C FOGGIA-POTENZA 4-0 (rig.Ponzanibbio, Diotalevi, Bratta x2)

1948-49 SERIE C FOGGIA-POTENZA 3-1 (Diotalevi, Lanciaprima (Fg); Attanasio (Pz); Nicoli (Fg)

1953-54 IV SERIE FOGGIA-POTENZA 3-0 (Piani, Bacci, Piani)

1954-55 IV SERIE FOGGIA-POTENZA 3-2 (Bartolini x2, Maroncelli (Fg); Cellini, Dreossi (Pz)

1955-56 IV SERIE FOGGIA-POTENZA 2-0 (Colombo, Buonpensiero)

1961-62 SERIE C FOGGIA-POTENZA 1-0 (Bortolotti)

1963-64 SERIE B FOGGIA-POTENZA 3-1 (aut.Bettoni (Pz); Nocera, Lazzotti, Nocera (Fg)

1967-68 SERIE B FOGGIA-POTENZA 2-1 (Traspedini, Oltramari (Fg); Rossetti (Pz)

2008-09 LP1 FOGGIA-POTENZA 1-0 (Troianiello)

2009-10 LP1 FOGGIA-POTENZA 1-1 (Colomba (Fg); De Simone (Pz)

2012-13 SERIE D FOGGIA-POTENZA 4-0 (Giglio, Esposito, Palazzo, Quinto)

2020-2021 SERIE C FOGGIA-POTENZA 2-0 (Germinio, Dell’Agnello)

2021-2022 SERIE C FOGGIA-POTENZA 4-1 (Ferrante (Fg); Ricci (Pz); Petermann, Merkaj, Curcio (Fg)

2022-2023 SERIE C FOGGIA-POTENZA 3-0 (Ogunseye, Iacoponi, Di Noia)