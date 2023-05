Delio Rossi predica gioia e serenità. "Il lavandino nuovo per la casa al mare può attendere"

Serie C Girone C

Un Delio Rossi disteso e in vena di battute quello che si è presentato in sala stampa allo Zaccheria per sottoporsi alle domande dei giornalisti a meno di 24 ore dalla gara play-off contro il Potenza. Il Foggia avrà a disposizione due risultati su tre e il fattore campo dalla propria parte. Tre settimane di sosta hanno permesso alla pattuglia rossonera di prepararsi al meglio in vista dell'esordio, valevole per il secondo turno, della lotteria dedicata a chi ambisce a un posto al sole in Serie B. Indisponibili i soli Di Pasquale, Nobile, Battimelli e Markic.

"Abbiamo lavorato e abbiamo recuperato qualche giocatore. Le sensazioni della vigilia sono positive, ma il giudice è sempre il campo, sperando che non piova - afferma il tecnico riminese e foggiano di adozione - Il Potenza è molto fisico, sarà una partita sporca e noi dobbiamo essere bravi a interpretarla. Abbiamo lavorato su noi stessi, non siamo una squadra che si modella sugli avversari, ma una squadra che deve essere capace di interpretare il suo stile di gioco. Sicuramente abbiamo lavorato su degli accorgimenti tenendo conto anche delle caratteristiche degli avversari (che erano potenzialmente quattro, ndr). Abbiamo lavorato anche sotto il piano fisico. Di certo non potevo fare nulla sul piano della preparazione atletica, altrimenti avrei fatto danni. Nell’arco di un campionato i valori emergono. In partita secca, specie a fine stagione, alla lunga può anche vincere la squadra più forte, ma nel breve emerge chi sta meglio in quel periodo. Non mi sorprende, quindi, che si verifichino sorprese, come il Potenza che è andato a vincere sul campo del Picerno. Mi aspetto che i miei giocatori giochino al massimo delle loro possibilità. Se lo fanno, facciamo risultato. Nei play-off è fondamentale il contesto generale, l’ambiente che deve saper vivere il momento con gioia e serenità".

Delio Rossi prosegue soffermandosi sul clima che si respira in città: "Guai però a pensare che sia un atto dovuto vincere perché ci chiamiamo Foggia. Vincerà chi avrà l’ambiente più tranquillo, ragionando partita per partita, senza essere presuntuosi. La squadra è anche un biglietto da visita per l’esterno. Foggia deve emergere anche per qualcosa di positivo, con umiltà. Dobbiamo far capire che siamo meglio di ciò che ci vogliono far credere. Il calcio è un viatico, ma nulla ci è dovuto perché siamo il Foggia. I tifosi non hanno bisogno di appelli. Li conosco e so che domani ci staranno massicciamente vicini".

Il tecnico rossonero si schernisce, considerata l'abbondanza di scelte a centrocampo: "Sono sfortunato perché ho più possibilità di sbagliare. Con cinque cambi a disposizione si può cambiare il 50% di una squadra e se si hanno alternative valide si può intervenire in fase di sviluppo della gara. Ma l’allenatore incide per il 95% prima della partita. Di certo mi auguro che non ci siano eventi imprevedibili così da poter interpretare il match al meglio".

Infine Delio Rossi si concede una battuta sul futuro: "Spero proprio di non dover andare in vacanza. Ho comprato il lavandino nuovo per la casa al mare, ma sinceramente spero di non portarlo e di non dover cambiare il lavandino rotto".

Il che significherebbe arrivare alla fine della roulette dei play-off fissata dopo la prima metà di giugno. E a luglio in genere si va in ritiro. In bocca al lupo mister e in bocca al lupo Foggia.