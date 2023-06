Delio vs Sdengo, allievo contro Maestro. Allo Zac arriva il Pescara

Serie C Girone C

Foggia-Pescara, la partita dei ricordi, la sfida tra allievo e maestro, tra Delio e Sdengo, entrambi ex sia dei rossoneri che del “delfino”. Il percorso miracoloso dei Satanelli in questi play-off incrocia il cammino della squadra allenata dal più amato dai foggiani, dal mentore del calcio champagne e dall’autore dell’epopea più fulgida del calcio rossonero: Zdenek Zeman. Epopea in cui il tecnico riminese, invece, allenò la Primavera dei dauni nella Serie A edizione 91/92, prima di andarsi a consacrare a Salerno, all'epoca diretta "pertinenza" di Don Pasquale Casillo.

Che a Pescara ci è arrivato a stagione in corsa per sostituire Alberto Colombo a nove giornate dalla fine, quando i pescaresi, sconfitti a Cerignola, avevano fino a quel momento messo insieme 48 punti in classifica frutto di 14 vittorie e 6 pareggi. Nove le sconfitte subite, di cui ben sette nell’arco di dieci partite tra fine novembre e fine gennaio e culminate col tracollo casalingo contro il Foggia per 4-0 al ritorno.

Al suo arrivo, il boemo ha preso in mano le redini di una squadra che aveva realizzato 40 gol (terzo miglior attacco del girone), subendone 29. La sua cura ha portato frutto considerato che i biancazzurri hanno chiuso la regular season al terzo posto del girone C con 65 punti, quattro in più dei dauni ma anche 15 in meno del Crotone. Cinque vittorie, due pareggi ed altrettante sconfitte sono i numeri della gestione Zeman. La fabbrica del gol zemaniana ha prodotto altri 18 centri con Lescano mattatore passato da quota nove a quota 19 reti di cui ben quattro doppiette. La difesa pescarese, con il tecnico di Praga, ha subito altri 13 gol. In totale, dunque, il Pescara ha vinto 19 partite, pareggiato otto volte e perso undici incontri per 58 gol fatti e 42 subiti. In trasferta, nove vittorie, quattro pareggi e 6 sconfitte per 27 reti messe a segno e 20 incassate.

Cannoniere degli abruzzesi, come detto, è l’attaccante Lescano con 19 centri. Seguono i compagni di reparto Merola, ex di turno e arrivato a gennaio dal Cosenza, con sette reti, Vergani a quota 6 e Cuppone a cinque, assieme al centrocampista Mora. Tre marcature per i difensori Brosco e Cancellotti. Due per gli attaccanti Delle Monache e Kolaj e una ciascuno per il difensore Milani, per i centrocampisti Aloi, Gyabuaa e Kraja e per l’attaccante Desogus.

Mercato di gennaio con poche operazioni in entrata per i “delfini” che, tuttavia, hanno definito l’arrivo del centrocampista Rafia dalla Juve Next Gen, rivelatosi particolarmente azzeccato, oltre a quello di Merola dai silani e del difensore Mesik dal Nordsjaelland. Hanno salutato il difensore De Marino, passato alla Virtus Francavilla, il centrocampista Crecco (autore di un gol), ceduto al Taranto e l’attaccante Tupta, tornato allo Slovan Liberec.

Il cammino play-off del Pescara ha visto i passaggi di turno con la Virtus Verona prima (due pari in Veneto e 3-1 all’Adriatico) e con la Virtus Entella poi, battuta sia tra le mura amiche per 2-1 e poi in Liguria per 3-2. I dieci gol messi a segno finora dai pescaresi portano le firme di Delle Monache tre volte, Kraja e Cuppone due volte a testa, Brosco, Aloi e Merola in una circostanza ciascuno.

Il precedente in campionato allo Zaccheria per il Foggia contro il Pescara è stato disastroso: perentorio 4-0 degli ospiti all’andata grazie ai gol di Lescano, Milani, Kraja e Vergani che affondarono i rossoneri di Boscaglia in quella che sarebbe stata la sua ultima partita da allenatore dei dauni.

Arbitro dell’incontro sarà Paride Tremolada di Monza. Calcio d’inizio allo Zac domenica 4 giugno alle 20:30

Di seguito l’attuale rosa del Pescara. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 38esima giornata e ai play-off.

PESCARA – Allenatore: Alberto Colombo poi Zdenek Zeman

PORTIERI

31 - Andrea D’Aniello (Confermato – 2003) (0/-0)

22 - Alessandro Plizzari (Confermato – 2000) (30/-29 + 4/-6)

1 - Daniele Sommariva (Confermato – 1997) (11/-13)



DIFENSORI

18 - Matija Boben (Confermato – 1994) (24/0 + 2/0)

13 - Riccardo Brosco (Confermato – 1991) (34/3 + 3/1)

29 - Tommaso Cancellotti (Confermato – 1992) (33/3 + 4/0)

16 – Etienne Catena (Proveniente dallo Sporting CP – 2004) (0/0)

3 – Alessandro Crescenzi (Confermato – 1991) (22/0 + 2/0)

32 – Paolo Gozzi (Proveniente dal Cosenza – 2001) (0/0 + 12/0 nel Cosenza)

28 - Gianmarco Ingrosso (Confermato – 1989) (15/0)

24 – Ivan Mesik (Proveniente dal Nordsjaelland – 2001) (9/0 + 3/0)

2 - Lorenzo Milani (Confermato – 2001) (31/1 + 4/0)

23 - Fabio Pellacani (Confermato – 1998) (5/0 + 1/0)



CENTROCAMPISTI

8 - Salvatore Aloi (Confermato – 1996) (30/1 + 4/1)

88 - Gianluca Germinario (Confermato – 2002) (8/0 + 1/0)

6 - Emmanuel Gyabuaa (Confermato – 2001) (28/1)

20 - Erdis Kraja (Confermato – 2000) (29/1 + 4/2)

19 - Luca Mora (Confermato – 1988) (33/5 + 4/0)

5 - Luca Palmiero (Confermato – 1996) (29/0 + 4/0)

17 – Hamza Rafia (Proveniente dalla Juve Next Gen – 1999) (12/0 + 4/0 + 14/2 nella Juve N.G.)



ATTACCANTI

27 - Luigi Cuppone (Confermato – 1997) (35/5 + 3/2)

11 - Marco Delle Monache (Confermato – 2005) (26/2 + 4/3)

21 - Jacopo Desogus (Confermato – 2002) (21/1)

7 - Aristidi Kolaj (Confermato – 2001) (27/2 + 4/0)

10 - Facundo Lescano (Confermato – 1996) (33/19 + 3/0)

30 – Davide Merola (Proveniente dal Cosenza – 2000) (13/7 + 4/1 + 14/1 nel Cosenza)

9 - Edoardo Vergani (Confermato – 2001) (28/6 + 1/0)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

17 - Davide De Marino (D) (Proveniente dal Pisa e poi ceduto al Monopoli – 2000) (3/0)

26 - Luca Crecco (C) (Proveniente dal Vicenza e poi ceduto al Taranto – 1995) (5/1)

14 - Marco D’Aloia (C) (Proveniente dal Latina e poi ceduto al Notaresco – 2001) (0/0)

72 - Matteo Saccani (C) (Proveniente dalla Vis Pesaro e poi ceduto alla Pergolettese – 2001) (2/0)

39 - Lubomir Tupta (A) (Proveniente dallo Slovan Liberec e poi ceduto allo stesso – 1998) (15/0)



FUORI LISTA

Simone Madonna (C) (Confermato – 2000) (0/0)