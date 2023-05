Derby day after: Di Toro e Pazienza concedono l'onore delle armi al Foggia

Il miracolo profano è accaduto. Molti invocano l'intervento salvifico di Santa Rita nel giorno della sua festa. Sta di fatto che, senza scomodare i Santi, il Foggia ha gettato il cuore oltre l'ostacolo ed è stato spinto alla vittoria dalla carica dei propri tifosi che, si sa, allo Zaccheria fanno la differenza.

Amarezza in casa Cerignola per una qualificazione ai quarti di finale play-off gettata letteralmente alle ortiche nonostante il 4-1 del derby di andata al "Monterisi"



"Fa male perdere così - ha commentato il "diesse" dell'Audace Elio Di Toro (tra i tanti ex della gara) in sala stampa - Difficile da accettare in virtù dell'andamento della gara. Siamo stati punti dagli episodi sfavorevoli come il terzo gol scaturito da un calcio d'angolo che non era angolo o come nel caso del primo gol subito con un nostro uomo momentanemante fuori per infortunio. Il Foggia ci ha creduto e gli va dato onore e merito. Dobbiamo accettare il verdetto del campo e farlo con la dignità e l'orgoglio che scaturiscono dalla consapevolezza di aver dato vita a una stagione spettacolare. Abbiamo fatto partite dispendiose e non era semplice recuperare giocando ogni quattro giorni. Nel finale di gara in molti avevavo i crampi e la stanchezza fa scendere l'attenzione. Tanto è vero che praticamente nessuno in campo si è accorto che la palla che ci è costata il 3-0 era finita in fallo laterale anziché oltre la linea di fondo. Dal relativo corner è scaturito il gol che ci ha condannato. Al di là di quanto visto in campo in entrambe le partite tra Cerignola e Foggia, dispiace per i divieti di trasferta a entrambe le tifoserie. Sarebbero state entrambe occasioni di festa per lo sport", ha chiosato il direttore sportivo gialloblu.

"Uscire in questo modo è motivo di rabbia, amarezza e delusione - ha affermato a fine gara mister Michele Pazienza - Abbiamo fatto un campionato strepitoso e dei play-off all'altezza. Abbiamo pagato lo stadio e l'inesperienza. Tuttavia, quest'anno, abbiamo gettato le basi per costruire qualcosa di inetressante nel futuro e dobbiamo essere fieri di quanto siamo stati capaci di fare in questa stagione. Al di là degli episodi, stavolta, non siamo stati noi in campo. Potevamo prendere gol anche prima e sarebbe stato meglio per avere la scossa. Invece abbiamo preso gol mentre eravamo sul punto di crollare fisicamente. Il Foggia ha meritato, avevamo un grande vantaggio e non lo abbiamo sfruttato. Ero consapevole di cosa ci aveva portato fino a questo punto: la spensieratezza di non dover giocare per un risultato obbligatorio. Quando invece si sente il peso di centrare un obiettivo, questo incide sulla prestazione". Circa gli aspetti squisitamente tattici, l'allenatore sanseverse ha spiegato: "Achik sarebbe comunque entrato. L'idea era quella di sfruttare quegli uomini che ci garantissero profondità nel momento in cui il Foggia avrebbe aumentato la spinta. L'esperienza è mancata nella gestione delle palle sporche, sulle seconde palle, sul controllo della palla. Avevo detto ai miei che nel momento in cui il Foggia avesse trovato il gol, la tifoseria foggiana avrebbe spinto al massimo la propria squadra. Putroppo non siamo riusciti quasi mai ad impensierire il loro portiere con i due attaccanti mentre loro sono riusciti a portare più uomini dalle nostre parti".