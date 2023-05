Cerignola-Juve Stabia, dove eravamo rimasti

L’Audace di mister Pazienza riprende il cammino, stavolta verso il sogno Serie B, esattamente da dove aveva completato il lusinghiero percorso della regular season. Sarà di nuovo la Juve Stabia l’avversario, stavolta da battere in gara secca al “Monterisi”, dopo il due pari di fine stagione maturato al “Menti” lo scorso 23 aprile.

Le “vespe” arrivano all’appuntamento dopo una sosta che sarà stata sicuramente rigeneratrice per una compagine reduce da un girone di ritorno disastroso con appena quattro vittorie in 19 gare. Un crollo arrivato dopo le dimissioni di Leonardo Colucci, cui ha fatto seguito l’avvento di Pochesci prima - che ha rimediato 6 sconfitte, due pareggi e una sola vittoria - e quello di Walter Novellino, che però non ha granché invertito la rotta considerato che gli stabiesi, nelle ultime cinque gare di campionato, hanno vinto una sola volta, pareggiato due incontri e perso in altrettante circostanze. Un cammino che è lo specchio della situazione societaria in casa napoletana con il “diesse”, l’ex Foggia Beppe Di Bari, costretto a guardare il bilancio più che alle qualità dei singoli. Una stagione dai due volti per la Juve Stabia che, all’andata e con Colucci in panchina, ha fatto meglio che nella seconda metà del torneo. Decimo posto a 46 punti assieme al Taranto e al Giugliano (che non si sono qualificate perché messe peggio negli scontri diretti), frutto di 12 vittorie, dieci pareggi e sedici sconfitte per un totale di 37 gol fatti e 49 subiti, sono i numeri raccolti dai gialloblu in 38 giornate di campionato. In trasferta, cinque vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte per appena 15 reti messe a segno e 27 incassate.

Cannoniere della squadra è l’attaccante Pandolfi con 6 centri. A seguire i compagni di reparto Silipo a quota cinque, D’Agostino a quattro e Zigoni a tre. Tre reti per il difensore Caldore. Due gol ciascuno per i difensori Maggioni e Mignanelli e per il centrocampista Altobelli. Una a testa per i centrocampisti Berardocco, Carbone, Maselli (ex Foggia), Ricci e Scaccabarozzi e per gli attaccanti Bentivegna e Volpe, arrivato a gennaio dalla Pergolettese. Nella classifica marcatori stabiese c’è anche l’attaccante Santos, peraltro andato a segno proprio contro il Cerignola all’andata, con due marcature prima di salutare la pattuglia campana nel mercato di gennaio.

Mercato di riparazione povero quello delle “vespe” che, dovendo risanare la propria situazione economica, non hanno potuto che condurre operazioni minori in entrata, tra cui l’ex Foggia ai tempi di Ninni Corda, Moreschini dalla Viterbese a centrocampo, mai sceso in campo, e movimenti di alleggerimento in uscita con le cessioni di un altro ex Foggia, il difensore Tonucci, passato alla Vis Pesaro e gli addii di Sarri tra i pali ed Erradi a centrocampo, che erano fuori lista fin da inizio stagione, ceduti rispettivamente al Bari e al Sorrento.



Cerignolani e stabiesi si incontreranno per la quarta volta in questa stagione. La prima, in Coppa Italia di Serie C a ottobre, sancì l’eliminazione dell’Audace al primo turno. Al “Menti” decisivo il gol di D’Agostino. In campionato, a dicembre, 4-2 della squadra di patron Grieco al “Monterisi”. Tris iniziale messo a segno da Malcore, Saniz-Maza e D’Andrea, riscossa stabiese con Zigoni e Santos e poi Achik a chiudere definitivamente i conti per il Cerignola. Infine, tre settimane fa, 2-2 al “Menti” con doppio vantaggio iniziale dei padroni di casa ad opera di Silipo e Caldore e rimonta degli ospiti firmata da Capomaggio e Malcore.

Arbitro dell’incontro sarà Mario Perri di Roma 1. Calcio d’inizio domani, giovedì 11 maggio, alle 20:30.

Di seguito l’attuale rosa della Juve Stabia. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 38esima giornata.

JUVE STABIA – Allenatori: Leonardo Colucci poi Sandro Pochesci poi Walter Novellino

PORTIERI

1 - Davide Barosi (Confermato – 2000) (35/-42)

32 - Matteo Esposito (Confermato – 2002) (0/-0)

87 - Danilo Russo (Confermato – 1987) (3/-7)



DIFENSORI

24 - Marco Caldore (Confermato – 1994) (34/3)

13 - Davide Cinaglia (Confermato – 1994) (24/0)

3 - Ugo Dell’Orfanello (Confermato – 2000) (15/0)

96 - Tommaso Maggioni (Confermato – 2001) (36/2)

19 - Daniele Mignanelli (Confermato – 1993) (28/2)

79 - Michele Peluso (Confermato – 2001) (13/0)

44 - Michele Picardi (Confermato – 2004) (1/0)

77 - Alessandro Vimercati (Confermato – 2002) (10/0)



CENTROCAMPISTI

25 - Daniele Altobelli (Confermato – 1993) (35/2)

14 - Luca Berardocco (Confermato – 1991) (29/1)

4 - Lorenzo Carbone (Confermato – 2002) (11/1)

5 - Alberto Gerbo (Confermato – 1989) (27/0)

8 - Sergio Maselli (Confermato – 2001) (24/1)

31 – Patrick Moreschini (Proveniente dalla Viterbese – 2001) (0/0 + 0/0 nella Viterbese)

11 - Manuel Ricci (Confermato – 1990) (32/1)

23 - Jacopo Scaccabarozzi (Confermato – 1994) (35/1)



ATTACCANTI

10 - Accursio Bentivegna (Confermato – 1996) (24/1)

70 - Giuseppe D’Agostino (Confermato – 2003) (32/4)

17 - Mariano Guarracino (Confermato – 2002) (14/0)

7 - Luca Pandolfi (Confermato – 1998) (35/6)

99 – Alessio Rosa (Proveniente dall’Empoli – 2003) (5/0 + 12/0 nella Primavera)

20 - Andrea Silipo (Confermato – 2001) (29/5)

90 - Michele Volpe (Proveniente dalla Pergolettese – 1997) (7/1 + 6/0 nella Pergolettese)

9 - Gianmarco Zigoni (Confermato – 1991) (27/3)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

35 - Edoardo Sarri (P) (Proveniente dal Cosenza e poi ceduto al Bari – 1999) (0/-0)

6 - Denis Tonucci (D) (Confermato e poi ceduto alla Vis Pesaro – 1988) (8/0)

39 - Bilal Erradi (C) (Confermato e poi ceduto al Sorrento – 2001) (0/0)

18 - Vincenzo Della Pietra (A) (Confermato e poi ceduto al Monterosi – 2002) (6/0)

99 - Christian Santos (A) (Proveniente dal Colo Colo e poi ceduto all’Unionistas – 1988) (14/2)