Cerignola-Juve Stabia, la parola ai mister

L’Audace ha due risultati su tre e il fattore campo a proprio vantaggio. La Juve Stabia ha dalla sua il non arrivare all’appuntamento play-off con l’ansia da prestazione perché l’obiettivo di quest’anno era assestarsi e risanare il bilancio. Tutto pronto al “Monterisi” dove, alle 20:30, si disputerà la prima a eliminazione diretta del mini torneo dedicato a chi ambisce a ritagliarsi il posto al sole residuo per la Serie B.

“Abbiamo avuto più tempo per prepararci, come tutti del resto – ha commentato mister Pazienza in conferenza stampa – e siamo consapevoli di incontrare un avversario tosto e che conosciamo per averlo già affrontato tre volte nel corso di questa stagione. Siamo orgogliosi di aver raggiunto i play-off che sono il frutto di un lavoro straordinario che siamo stati capaci di fare. Il mio rammarico è quello di non poter essere in panchina stasera ma sono certo che il mio staff, fatto di ottimi collaboratori, saprà agire al meglio. Ora il livello della competizione è superiore ma ci siamo preparati al meglio e vedo nei miei calciatori la voglia di fare ancora bene. Poter giocare davanti ai nostri tifosi (duemila biglietti venduti a ieri, ndr) il poter giocare con due risultati su tre deve incoraggiarci da un lato ma anche non farci cadere nel tranello dei calcoli. Siamo una squadra che non ha la capacità di gestire il risultato ma quella di crearlo”, conclude l’allenatore del Cerignola.

“Arriviamo a questo appuntamento con entusiasmo e consapevoli di aver lavorato bene nel corso di questa sosta – ha affermato Walter Novellino nella conferenza stampa pre gara – Il Cerignola è forte ma noi potremo contare sul supporto dei nostri 500 tifosi al seguito. Non saremo soli. Ho recuperato tutti e ho sfruttato questo periodo per andare a migliorare alcuni aspetti tattici su cui era necessario lavorare (Novellino è arrivato alla guida delle “vespe” a cinque giornate dalla fine, ndr). Di certo mister Colucci ha lavorato bene nella prima parte di stagione, poi la squadra si è smarrita, ma siamo soddisfatti di esser comunque riusciti ad agganciare il treno dei play-off con una squadra che era attrezzata per farlo. Abbiamo le qualità per giocarci questa competizione alla pari con tutti. Del resto non è detto che chi arriva in alto in classifica poi riesca effettivamente a imporsi in una competizione la cui formula, peraltro, è decisamente allungata nel tempo con più partite potenzialmente da disputare”. Circa la formazione, il mister stabiese ha evidenziato: “Su Cinaglia resta qualche dubbio, Altobelli e Mignanelli possono giocare in più ruoli e sicuramente è mio obiettivo schierarli al meglio per esaltarne le qualità. Fiducioso su Pandolfi che, tuttavia, va disciplinato”.

Nel Cerignola indisponibili i soli Giofrè e Signorile. Nella Juve Stabia, invece, tutti abili e arruolabili.