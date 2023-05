Cerignola-Juve Stabia, tris di Capomaggio, Tascone e Achik. Audace qualificato

Il Cerignola cala il tris e si qualifica al prossimo turno della lotteria play-off contro il Monopoli (vittorioso contro il Latina per 1-0), domenica, ancora tra le mura amiche. Tutto facile al "Monterisi", dove i padroni di casa hanno fatto valere il fattore campo e una oggettiva superiorità rispetto alla Juve Stabia che, dal canto suo, non può recriminare alcunché e, in fondo, chiude la stagione in linea coi programmi iniziali di un campionato di transizione dove era più importante badare al bilancio che fare voli pindarici.

Al 16' Capomaggio stacca più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner e insacca. Nulla può Barosi, il centrocampista svetta alle spalle di Dell'Orfanello con un tempismo perfetto. Al 28' ci pensa Tascone a raddoppiare. Grandissimo lavoro di Sainz-Maza che porta a spasso gli avversari e mette al centro, Barosi si distende e devia ma il pallone arriva dalle parti del nuovo entrato (al posto di Allegrini al 18') che non sbaglia col destro ad incrociare. La prima frazione termina dopo 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro per le interruzioni dovute a lanci di bengala e fumogeni in campo da parte della tifoseria stabiese accorsa con 500 tifosi da Castellammare.

Nella ripresa, al 75', D'Agostino scappa sulla destra ed entra in area, poi contatto con Blondett: l'arbitro indica subito il dischetto. Dagli undici metri si presenta proprio D'Agostino, Saracco neutralizza con un grande intervento sulla sua destra. Al 92' Achik lasciato tutto solo in area controlla e scarica un destro preciso sul palo lontano per il tris locale.

AUDACE CERIGNOLA - Saracco, Ligi, Allegrini (18' Tascone), Blondett; Coccia (74' D'Ausilio), Capomaggio, Langella, Sainz-Maza (84' Ruggiero), Russo, Malcore (84' Achik), D'Andrea (74' Montini). In panchina: Fares, Trezza, Bianco, Inguscio, Mengani, Samele, Righetti. Allenatore: Antonio La Porta (Pazienza squalificato)

JUVE STABIA - Barosi, Maggioni, Vimercati, Caldore, Dell'Orfanello (57' Silipo); Scaccabarozzi (67' Gerbo), Altobelli, Ricci (67' D'Agostino); Bentivegna (46' Volpe), Pandolfi (84' Rosa), Mignanelli. In panchina: Russo, Esposito, Carbone, Maselli, Zigoni, Piacardi. Allenatore: Walter Novellino

RETI - 15' Capomaggio, 28' Tascone, 92' Achik

NOTE - Arbitro Mario Perri di Roma 1. Ammoniti: Sainz-Maza, Achik (AC); Altobelli, Scaccabarozzi, Vimercati, Mignanelli (Js); Al 76' Saracco (AC) para un rigore a D'Agostino (Js). Recupero 6 minuti nel primo tempo e 4 minuti nel secondo tempo.