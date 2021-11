Pietramontecorvino battuto in casa dal Venafro

Il Pietramontecorvino perde 2-0 in casa contro il Venafro, anche se il risultato non rispecchia la prestazione. I rossoneri dei Monti Dauni hanno giocato bene mettendo pressione agli avversari ed è mancato solo il gol, sfiorato in più occasioni. Il Venafro è passato in vantaggio nel primo tempo con Lombardi, all'esito di un contropiede su palla persa a centrocampo e ha raddoppiato nel secondo tempo con Salera, sfruttando lo sbilanciamento dei padroni di casa alla ricerca del pareggio. Nel secondo tempo la squadra di mister D'Angelo poteva pareggiare almeno in tre occasioni nitide. Prima su schema da calcio d'angolo con tiro di Vannella da fuori area. Poi con un violento tiro di Massimo Vannella che si è infranto sulla traversa. In un'altra occasione, a portiere battuto, un difensore ospite ci ha messo una pezza. Il Pietramontecorvino recrimina per un calcio di rigore non fischiato su Rizzelli, nel primo tempo, che sul vertice destro dell'area piccola veniva steso dal difensore molisano dribblato.