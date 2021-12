Pietramontecorvino battuto sonoramente in casa dalla capolista

Pesante ko casalingo per il Pietramontecorvino che nulla può, in casa propria, contro la capolista Termoli che ne fa cinque grazie ai gol di Lorusso, De Filippo con una doppietta, Di Costanzo e Visconti. Per i rossoneri dei Monti Dauni di mister D'Angelo a segno Vannella che sigla il gol della bandiera a risultato ormai ampiamente acquisito per i molisani. Il girone di andata del Pietramontecorvino si chiude con 15 punti frutto di quattro vittore e tre pareggi. Otto le sconfitte subite per un totale di 41 reti segnate e 43 incassate. Posizione di classifica non felice, appena due lunghezze sopra la zona play-out. Novità sul fronte mercato: la società ha ufficializzato il ritorno del centrocampista Vincenzo De Cristofaro dal Volturino e l'arrivo dell'ex Foggia Alessandro Troisi in attacco dal Gambatesa.