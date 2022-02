Rovescio interno per il Pietramontecorvino

Sconfitta casalinga per il Pietramontecorvino che cede il passo al Sesto Campano vittorioso per 3-1. Ospiti in vantaggio con Di Gregorio, ma i rossoneri dei Monti Dauni pervengono al momentaneo pareggio con un calcio di rigore trasformato da Vannella. Ma non basta: ancora Di Gregorio e Sisti portano a tre i gol degli avversari e regalano la vittoria alla propria squadra. Il "Pietra" resta così a 22 punti in classifica, assieme al Gambatesa, a una distanza di sicurezza tutto sommato accettabile rispetto alla zona calda della classifica.