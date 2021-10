Pietramontecorvino sconfitto a Bojano per 3-1

Finisce con una sconfitta per 3-1 la trasferta del Pietramontecorvino di mister Giuseppe D’Angelo a Bojano. Molisani in vantaggio prima con Mbengue e poi con Sabatino. Per i rossoneri dei Monti Dauni accorcia le distanze Luigi Consiglio, abile a deviare alle spalle del portiere un tiro teso proveniente da punizione calciata da sinistra. Ma è ancora Sabatino a fissare il finale sul 3-1 per i padroni di casa.

Il Pietramontecorvino ha schierato questa formazione: Sciretta, Di Munno, Della Pace, Consiglio, Longo, Vannella, Ferro, Corsano, Rizzelli, Russo, Mammolino. In panchina: Del Grosso, Lombardi, Salerno, Sauchelli, De Vivo, Melino, De Matteis. Allenatore: Giuseppe D’Angelo