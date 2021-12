Il Pietramontecorvino strapazza l'Altilia Samnium ma perde in casa con il Real Guglionesi

Il Pietramontecorvino, dopo aver strapazzato nel recupero l’Altilia Samnium in casa mercoledì con 14 gol (cinque reti di Rizzelli, tre a testa per Melino e Mammolino, una a testa per De Vivo e Longo, ndr), perde malamente tra le mura amiche contro il Real Guglionesi per 4-1. Per i rossoneri dei Monti Dauni a segno Vannella. Per gli ospiti doppietta di Flor Barrios, Sacchetti e Di Tella. Con la scorpacciata infrasettimanale di gol, la squadra di mister D’Angelo si ritrova con il terzo miglior attacco del torneo e, con 15 punti, si tiene a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica.