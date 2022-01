Sconfitta interna per il Pietramontecorvino

Pietramontecorvino sconfitto in casa dall'Isernia per 2-1. Passano gli ospiti al 47' con Panico ma al 30' della ripresa Massimo Vannella su rigore pareggia per i rossoneri dei Monti Dauni. E' però Negro per gli isernini a regalare i tre punti finali. Il Pietramontecorvino resta a 15 punti, come il Campobasso 1919, e si trova in una posizione di classifica tutt'altro che tranquilla, sul filo della zona play-out in cui stazionano Cliternina, Volturnia e Castel di Sangro. Ampiamente spacciato, invece, l'Altilia Samnium.