Il Pietramontecorvino pareggia in trasferta contro il Cliternina

Secondo pareggio consecutivo per il Pietramontecorvino che, dopo lo 0-0 di domenica scorsa in casa contro l'Olympia Agnonese (seconda della classe e con il miglior attacco del torneo con ben 33 gol fatti in appena nove giornate, ndr), strappa un punto sul campo della Cliternina. Padroni di casa in vantaggio con Paolo La Torre, pareggio dei rossoneri dei Monti Dauni con Massimo Vannella su calcio di rigore, molisani di nuovo in vantaggio con Oreste Di Fortunato e pareggio finale dei foggiani ad opera di Mirko Russo.

Il Pietramontecorvino passa a dodici punti, navigando tranquillamente a metà classifica. Tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte lo score della squadra di mister D'Angelo finora con 22 gol fatti e 23 subiti. La classifica cannonieri recita momentaneamente: D'Amore e Rizzelli con cinque gol a testa; quattro reti Vannella; tre centri Russo; due marcature Corsano. Un gol a testa per Consiglio, Della Pace e Melino.