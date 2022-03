Vittoria del Pietramontecorvino in uno scontro diretto

Un successo chiave in ottica salvezza per il Pietramontecorvino che avanza spedito verso il raggiungimento del proprio obiettivo. Battuta per 2-0 la Cliternina grazie alle reti messe a segno da Melino e Vannella. Con questo successo i rossoneri dei Monti Dauni di mister D'Angelo si portano a quota 31 punti in classifica, in condominio con il Bojano, e soprattutto tengono distante la zona play-out con ben dieci punti rispetto alla quint'ultima, che è proprio la Cliternina che ne ha 21.