Altri due innesti per il Pietramontecorvino

In Eccellenza molisana il Pietramontecorvino ha ingaggiato il centrocampista classe 1994 Gabriele Pipoli dal Lucera, undici presenze e una rete in Promozione pugliese, e il portiere classe 1990 Massimo Orillo. Due innesti che si aggiungono ad altri elementi ufficializzati nelle scorse settimane e che dovrebbero rilanciare le ambizioni dei rossoneri dei Monti Dauni. Servirà più continuità per garantirsi una salvezza che comunque sembra essere ampiamente alla portata.