Pietramontecorvino, buona la prima e arriva un altro volto nuovo in attacco

Ottimo esordio stagionale, in Coppa Italia di categoria, per il Pietramontecorvino di mister Fabrizio Di Flumeri che batte 5-2 la Polisportiva Juvenes sul campo di Mirabello Sannitico. A segno Mammollino, poi gli avversari pareggiano e passano in vantaggio, ma i rossoneri dei Monti Dauni reagiscono e travolgono gli avversari con le reti di Consiglio, D'Amore, De Rita e Verderosa. Domenica prossima secondo turno di Coppa sul campo del Petacciato.

Intanto è stato ufficializzato un altro volto nuovo. Quello dell'attaccante classe 2003 Simone Carella, proveniente dal Lanciano, con cui ha messo a segno due gol in Eccellenza abruzzese e che è cresciuto nelle giovanili del Foggia. Farà inoltre parte della rosa anche il centrocampista classe 1995 Vincenzo De Cristofaro, tornato dall'esperienza al Volturino.