Importante vittoria in chiave salvezza per il Pietramontecorvino. I rossoneri dei Monti Dauni battono 3-1 il Bojano in casa e vanno a 25 punti in classifica, tenendosi a distanza di sicurezza dalla zona play-out. Saverio D'Amore, Waldo Corsano e Vincenzo Rizzelli regolano i molisani che pure erano riusciti a pareggiare dopo il vantaggio foggiano.