Eccellenza molisana - Il Pietramontecorvino batte il Gambatesa di misura in rimonta

Primo successo stagionale per il Pietramontecorvino di mister Giuseppe D'Angelo. Smaltita la delusione per la batosta subita domenica scorsa ad Isernia per 8-2, i rossoneri dei Monti Dauni regalano la prima soddisfazione stagionale tra le mura amiche. Tuttavia è il Gambatesa a passare in vantaggio con un rigore causato da una ingenuità e che Ruggiero trasforma al 32° del primo tempo. La gara vede il Pietramontecorvino fare fatica con la squadra confusa e a tratti poco lucida nella ricerca spasmodica di un filo conduttore volto a dare più equilibrio e precisione alla manovra. Il pareggio arriva grazie ad una autorete del difensore avversario Chiarella allo scadere della prima frazione. La rete del definitivo 2-1 arriva nella ripresa grazie all'esterno d'attacco Alessandro Melino il quale, dopo un cross preciso e ben calibrato di Michele Mammolino, insacca di testa in rete. Il finale di gara vede il Gambatesa sfiorare il pareggio con una clamorosa palla gol mandata fuori a porta sguarnita. Tre punti sofferti ma che fanno morale in vista della sfida di domenica prossima sul campo del Volturnia valevole per la terza giornata del campionato di Eccellenza molisana.