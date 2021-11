Pietramontecorvino ancora ko. Vince l'Aurora Ururi 2-0

Squadra in casa

Squadra in casa Aurora Ururi

Continua il periodo negativo del Pietramontecorvino che ormai non vince da un mese e mezzo. Sul campo dell’Aurora Ururi sono Buono e Colabella a regolare i rossoneri dei Monti Dauni di mister D’Angelo con il più classico dei risultati. Il Pietramontecorvino resta a 12 punti, come il Campobasso 1919, due in più sulla zona play-out che inizia ad essere pericolosamente vicina.