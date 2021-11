L'Altilia Samnium dà forfait, il Pietramontecorvino verso la vittoria a tavolino

Il Pietramontecorvino si presenta regolarmente sul proprio campo di gioco. Gli ospiti dell’Altilia Samnium no. I rossoneri dei Monti Dauni vanno quindi verso una certa vittoria a tavolino per forfait degli avversari. Ultimi in classifica con una sola vittoria (alla terza giornata per 1-0 a Campobasso, ndr) e ben otto sconfitte. Appena tre gol messi a segno e una marea subiti: ben 47 in nove giornate di campionato. Dieci a zero alla prima a Gambatesa, nove a zero due domeniche fa ad Agnone e ben tredici a zero domenica scorsa in casa contro il Venafro. Queste le sconfitte più roboanti subite della squadra di Pietravairano in provincia di Caserta. Non è da escludersi, a questo punto, che i campani possano aver deciso di ritirarsi dal campionato di Eccellenza molisana. Il Pietramontecorvino, invece, passerà a 15 punti continuando a navigare a centro calssifica.