Pietramontecorvino, ecco nuovo mister e nuovo segretario

Pietramontecorvino all'opera per prepararsi al prossimo campionato di Eccellenza 2022/2023. Ottenuta una agevole salvezza, i rossoneri dei Monti Dauni hanno salutato mister Giuseppe D'Angelo nei giorni scorsi. Scelto già il successore per la prossima stagione che vedrà impegnati i petraioli nel girone molisano. Si tratta di Fabrizio Di Flumeri, ultimo torneo al Lucera in Promozione. Esperienza interrotta anzitempo verso la fine del campionato che ha visto comunque gli svevi navigare nelle zone medio alte della classifica. Assieme a lui ufficializzato anche l'ingresso nei quadri dirigenziali di Antonio Di Caterina, giovane lucerino ma che vanta già esperienze nel ruolo di segretario, ultima nell'ordine di tempo a San Severo in Eccellenza fino a qualche settimana fa.