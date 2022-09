Il Foggia a caccia del riscatto con il Picerno degli "eterni" Reginaldo e Dettori

Serie C Girone C

La trasferta di Picerno, che per il Foggia avrebbe dovuto essere simile a una passeggiata sulla carta, diventa un vero e proprio banco di prova alla luce della brutta sconfitta rimediata allo Zaccheria alla prima di campionato contro il Latina. I rossoneri di mister Boscaglia, infatti, devono dare una immediata risposta sia sotto il piano del gioco, parso ai più come un bell’insieme di individualità ancora, però, ben lontane dall’essere amalgamate, sia, ovviamente, sul piano del risultato andando a fare bottino pieno in trasferta dopo averci rimesso le penne in casa.

Di contro ci sarà il Picerno, alla sua seconda stagione in assoluto in Serie C, dopo aver concluso quella passata agganciando il treno play-off grazie alla penalizzazione subita dalla Juve Stabia, salvo poi uscire al primo turno all’esito dell’uno pari di Monopoli. In panchina è arrivato l’ex San Severo Emilio Longo dopo quattro stagioni trascorse alla guida della Folgore Caratese. La squadra ha mantenuto pressoché invariata l’ossatura di base puntando su elementi esperti come Albertazzi tra i pali, De Franco e Finizio in difesa, il quarantenne Dettori, De Ciancio, Guerra, Pitarresi e l’ex Primavera del Foggia De Cristofaro in mediana, D’Angelo, Esposito, Gerardi e l’inossidabile Reginaldo, anche lui ormai verso gli “anta”, in attacco. A questi e ad altri confermati sono stati aggiunti dieci volti nuovi tra cui Crespi in porta dalla Pistoiese, Montesano dal Gozzano con il ritorno di Pagliai dal Novara in difesa, il promettente Kouda a centrocampo dalla Caratese, il tandem Golfo dalla Vibonese e Liurni dal Gavorrano in avanti.

Esordio stagionale amaro per i rossoblù sconfitti sonoramente a Catanzaro per 4-0 e dunque intenzionati a fare bella figura davanti al proprio pubblico al “Curcio” con i rossoneri. Nella passata stagione terminò in parità con vantaggio lucano di capitan Pitarresi, abile a ribadire in rete un calcio di rigore sbagliato da Gerardi e pareggio foggiano ad opera di Di Pasquale.

Arbitro dell’incontro sarà Antonio Costanza di Agrigento. Calcio d’inizio stasera alle 20:30.

Di seguito l’attuale rosa del Picerno. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

AZ PICERNO – Allenatore: Emilio Longo

PORTIERI

1 - Mirko Albertazzi (Confermato – 1997) (16/-19)

12 - Francesco Cerroni (Proveniente dal Perugia – 2005) (4/-4 nell’Under 17)

22 - Gianmarco Crespi (Proveniente dalla Pistoiese – 2001) (15/-22 + 0/-0 nel Renate)



DIFENSORI

6 - Andrea Allegretto (Confermato – 2001) (24/1)

28 - Ciro De Franco (Confermato – 1988) (32/0)

2 - Mario Finizio (Confermato – 1992) (17/0)

18 - Ruben Garcia (Confermato – 1995) (20/0)

45 - Andrea Montesano (Proveniente dal Gozzano – 1992) (36/4)

21 - Niccolò Monti (Proveniente dalla Casertana – 2001) (35/1)

35 - Mattia Novella (Proveniente dal Monopoli – 2001) (26/0)

20 - Gabriele Pagliai (Proveniente dal Novara – 2002) (26/0)



CENTROCAMPISTI

30 - Rodrigo De Ciancio (Confermato – 1995) (29/0)

4 - Antonio De Cristofaro (Confermato – 2000) (28/2)

14 - Francesco Dettori (Confermato – 1983) (28/1)

25 - Walter Guerra (Confermato – 1992) (26/0)

8 - Rachid Kouda (Proveniente dalla Folgore Caratese – 2002) (25/6)

23 - Michele Orsi (Confermato – 2003) (0/0)

5 - Francesco Pitarresi (Confermato – 1990) (31/5)



ATTACCANTI

9 - Diego Albadoro (Confermato – 1989) (0/0)

10 - Massimo D’Angelo (Confermato – 1990) (22/2)

11 - Emmanuele Esposito (Confermato – 1991) (23/2)

17 - Federico Gerardi (Confermato – 1987) (29/7)

24 - Francesco Golfo (Proveniente dalla Vibonese – 1994) (19/3)

7 - Lorenzo Liurni (Proveniente dal Gavorrano – 1994) (18/5 + 17/5 nel Lavello)

19 - Reginaldo (Confermato – 1983) (34/7)

16 – Andrea Santarcangelo (Proveniente dal Casarano – 2003) (29/0)



FUORI LISTA

Eduardo Alcides (D) (Confermato – 2002) (5/0)

Manuel Ferrani (D) (Confermato – 1987) (19/0)

Carmine Setola (D) (Confermato – 1999) (19/1)