Verso Picerno, Boscaglia: "Servirà una gran partita per conquistare i tre punti"

Mancano poco più di ventiquattro ore al fischio d’inizio di AZ Picerno-Foggia, gara valida per la seconda giornata di Lega Pro – Girone C 2022/2023. I satanelli sono stati impegnati questa mattina sul rettangolo verde del Campo Figc in occasione della rifinitura pre-partita.

Mister Roberto Boscaglia, al termine della seduta di allenamento, fa il punto della situazione. “Dopo una sconfitta in casa c’è molta attenzione, ma noi dobbiamo comunque fare il nostro percorso di lavoro. Il nostro è un percorso ancora lungo, abbiamo una squadra tutta nuova che dovrà mettere a posto la condizione fisica di alcuni giocatori. Ci apprestiamoa fare questa partita dopo una buona settimana”. Al momento tutti i giocatori sono disponibili, “anche Papazov”, precisa.

In attesa di incontrare in campo l’AZ Picerno, si analizza l’avversario e il 4-3-3 di mister Longo: “Le insidie sono quelle logiche di due squadre di Serie C che si affrontano. Loro giocano sul campo dove sono abituati a giocare, noi avremo le difficoltà di ogni settimana. È una squadra compatta, una squadra forte, una squadra abituata a giocare insieme. Dovremo fare una gran partita per uscir di lì con i tre punti. Non sarà facile, ci saranno tutte le insidie del caso”. E pensando i support rossoneri che domani saranno sugli spalti del ‘Curcio’ conclude: “Abbiamo bisogno di loro. Noi vogliamo vincere sempre, tutte le partite. Daremo il meglio in ogni occasione, sia come giocatori che come staff”.