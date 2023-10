Picerno-Foggia 2-0: le pagelle dei rossoneri

Serie C Girone C

PICERNO (4-2-3-1) Summa 7; Garcia 6,5 Gilli 6,5 Allegretto 6,5 Novella 5,5 (1’st Pagliai 6,5); Gallo 6,5 De Ciancio 6 (34’st Ciko s.v.); De Cristofaro 7,5 (40’st Pitarresi s.v.), Albadoro 6 (34’st Graziani s.v.) E. Esposito 7 (40’st Santarcangelo 7); Murano 6,5. A disposizione: Merelli, A. Esposito, Ceccarelli, Biasiol, Savarese, Diop, Vitali. Allenatore: Longo 7

FOGGIA (3-4-1-2) Nobile 5,5; Salines 5,5 Carillo 6,5 (1’st Riccardi 4,5) Rizzo 5,5 (45’st Embalo); Garattoni 5 Odjer 5 Marino 5 (26’st Martini 5,5) Vezzoni 6 (1’st Antonacci 5); Schenetti 6 (26’st Vacca 5,5); Peralta 6 Tonin 5,5. A disposizione: De Simone, Dalmasso, Beretta, Fiorini, Papazov, Rossi, Idrissou, Tounkara, Embalo. Allenatore: Cudini 5

Nobile 5,5 – Sul primo gol si fa passare il pallone tra le gambe e De Cristofaro ringrazia. Poco può fare sull’incornata di Santarcangelo. Ha passato pomeriggi migliori.

Salines 5 – Il gol dell’1-0 nasce da un tentativo di uscire alto su Esposito, che sguarnisce il fronte destro. L’esterno lo salta e apre in due la difesa con una perfetta verticalizzazione per Murano.

Carillo 6,5 – Finché c’è lui la difesa tiene. Poi dà forfait nell’intervallo e le insicurezze del reparto vengono fuori come funghi (1’st Riccardi 4,5 – Nell’azione del vantaggio lucano è tutta la difesa completamente fuori posizione, ma l’imbucata centrale lo responsabilizza oltremodo. Da quel momento si ha sempre la sensazione che il Picerno possa far male a ogni occasione. Nell’azione del 2-0 osserva Pagliai e finisce per marcare l’aria, mentre Santarcangelo può accomodare in rete indisturbato).

Rizzo 5,5 – Per poco non gli riesce il miracolo su Murano. Gli impedisce di calciare, ed è già qualcosa. Non gli censura l’assist. Episodio clou di una partita che non lo ha visto brillare.

Garattoni 5 – Cudini ha lamentato un fallo di Pagliai nell’azione del raddoppio. Chissà. È pur vero che la tenerezza con la quale va a contrasto non farebbe piacere a monti allenatori. Errore esiziale che condiziona una gara nella quale la fase offensiva era stata pressoché nulla. La prestazione col Brindisi sta diventando una parentesi.

Odjer 5 – Prima da titolare per sostituire Di Noia. Non ha gli strappi del barese, ma dovrebbe garantire filtro e ripulitura di palloni. Finisce per fare solo molta confusione.

Marino 5 – Il suo destrone largo sarà una delle rarissime conclusioni viste nella ripresa. Troppo poco. Anche lui non è irreprensibile nell’azione del vantaggio. Murano attacca lo spazio centrale e lui sarebbe il più vicino per poterlo rincorrere. Lo guarda. Potrebbe tentare di chiudere su De Cristofaro, non fa neanche quello (26’st Martini 5,5 – Uno dei misteri di un pomeriggio ricco di incognite. Perché con uno svantaggio da sovvertire, ci si aspetterebbe l’innesto di elementi offensivi. Entra e non determina, com’era prevedibile).

Vezzoni 6 – È vero che il Picerno spingeva molto sull’out di destra, ma in fase di proposizione la sua partita non è così malvagia. Infatti, il cambio è determinato da un guaio fisico (1’st Antonacci 5 – Palesa grossi limiti difensivi e in fase di spinta non è che le cose siano migliori).

Schenetti 6 – C’è il suo piede nelle prime due situazioni offensive degne di nota. Prima manda in porta Tonin – che la spedisce in braccio al portiere – poi ispira la volée di Peralta. A metà ripresa Cudini gli preferisce Vacca (26’st Vacca 5,5 – Ritorna in campo dopo qualche gara di stop. Trotterella sulla trequarti, un cross modesto e poco altro).

Peralta 6 – Appare nei minuti finali della prima frazione, Summa diventa il suo più acerrimo nemico. Poi scompare fino ad avere un sussulto nei minuti finali della ripresa. Peccato che la partita duri un po’ di più. Ma è sempre lui l'uomo più pericoloso e in grado di inventare qualcosa.

Tonin 5,5 – Un buon pallone nel finale di primo tempo, non riesce a incrociare. Summa ringrazia. Nella ripresa gestisce male un pallone su una delle rare transizioni ben riuscite. Prima indugia sul passaggio per Schenetti, poi lo tenta quando gli è rimasto lo spazio solo per calciare in porta.

Cudini 5 – Ok, i primi due cambi sono forzati, ma gli altri tre li gestisce davvero male. Rinuncia, di fatto, ai tre attaccanti e preferisce affidarsi a Martino e Vacca, per poi schierare Embalo a un passo dal recupero. Ma è la prestazione della squadra, soprattutto nella ripresa, che lascia interdetti. E se l’attacco è da sempre l’anello debole, stavolta non c’è un reparto in cui le cose funzionino.