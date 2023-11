Alla ricerca del vero Foggia

Serie C Girone C

Le statistiche sui testa a testa dicono che perdere con il Picerno non è uno scandalo. Fa specie se si posizionano uno di fronte all’altro i rispettivi blasoni, eppure i cinque confronti tra Foggia e la formazione lucana hanno visto i satanelli prevalere soltanto una volta (3-2 allo ‘Zac’ con Zeman in panchina) a fronte di un pareggio e delle tre sconfitte di fila incassate tra la scorsa stagione e l’inizio di quella in corso.

La premessa è doverosa, perché non si provi ribrezzo dinanzi alla sconfitta contro una squadra dalla tradizione calcistica imparagonabile a quella dei satanelli. Tuttavia, il k.o. del ‘Curcio’ ha acceso più di un campanello d’allarme, soprattutto per il modo in cui è maturato.

Il famigerato trittico di impegni condensati in otto giorni avrebbe dovuto fotografare lo status della squadra di Cudini, testarne la competitività in un girone nel quale solo ora (ma il condizionale è ancora necessario) il motore di alcune squadre ha smesso di fare capricci. Con le “teste di serie” Crotone e Benevento, il Foggia ha raccolto poco per la classifica, ma le due prestazioni (specie quella casalinga contro le ‘streghe’) avevano autorizzato anche la frangia in avvio più recalcitrante a coltivare pensieri positivi sul futuro della stagione. Aspettative che di colpo si sono arrestate di fronte alla sconfitta di Picerno, più per la prestazione che per il risultato.

Errori, assenze e scelte discutibili

Troppo brutto per essere vero il Foggia, troppo pochi i cinque minuti o poco più di fine primo tempo nei quali i rossoneri hanno bussato alla porta dell’estremo difensore avversario. Tutto il resto ha destato più di qualche perplessità.

Anche le scelte dello stesso Cudini non hanno convinto. L’assenza di Di Noia (per distacco, il miglior giocatore di questo inizio di stagione) ha inciso non poco, ma non può l’assenza un mediano/incursore – seppur di esperienza e temperamento – condizionare la prestazione di una intera squadra. Men che meno se la squadra in questione ha l’intenzione di prendersi un posto a tavola in mezzo alle altre grandi. Con il Picerno il tecnico marchigiano ha pensato a Odjer per sostituire il barese. Un giocatore completamente diverso e con caratteristiche ben definite che ne suggeriscono un impiego come centrale in una mediana a tre o a due, non di certo come mezzala. Al di là della prestazione dell’ex Palermo (tra i peggiori), l’assenza di un centrocampista dinamico come Di Noia avrebbe forse suggerito altre scelte. Perché no, un ricorso a Rossi, mezzala di inserimento e corsa, fin qui utilizzato con il contagocce (in coppa ha giocato dal 1’ e segnato un gran gol) alla pari di Fiorini, altro elemento sul quale si dice un gran bene, ma che il campo lo ha visto sempre dalla panchina.

Difesa e attacco

L’uscita forzata di Carillo ha poi aperto una crepa anche in difesa, reparto già di suo abbastanza corto per via di scelte sul mercato quanto meno discutibili. Con l’ultimo arrivato Riccardi (preso per sostituire l’infortunato Marzupio) il Foggia ha perso distanze e riferimenti e l’ex Taranto ha evidenziato una condizione e una ‘chimica’ con i compagni di reparto ancora deficitarie.

C’è poi l’ormai cronicizzato problema dell’attacco. Dopo il vantaggio di De Cristofaro, Cudini ha pensato di giocarsi due cambi a centrocampo, scelta piuttosto discutibile sia per il momento, sia in virtù dei due avvicendamenti forzati nell’intervallo. La rinuncia a Tounkara, Beretta ed Embalo, per quanto nessuno dei tre abbia ancora dato risposte convincenti, non è sembrata una scelta lungimirante. Ancor meno sensato è apparso l’ingresso del guineano al 45’ della ripresa a risultato ampiamente compromesso. Il tutto si somma al doppio cambio effettuato con il Benevento, quando Embalo e Tounkara vennero gettati nella mischia per Tonin e Beretta, mentre Peralta rimase a guardare dalla panchina. La sensazione è che Cudini abbia voluto provarle tutte, senza riuscire a trovare i giusti incastri.

La stessa coppia Tonin-Peralta (la più impiegata fino a oggi) continua a tirare la carretta, ma non sembra in grado di dare garanzie tecniche a lungo termine in termini realizzativi. Nessuno dei due è una prima punta, cosa che si evidenzia in molte situazioni di gioco, quando il primo si allarga per dettare la profondità e l’altro fluttua a decine di metri dall’area di rigore. Senza una contestuale aggressione dello spazio da parte delle mezzali il riempimento dell’area di rigore diventa una autentica chimera.

Qual è il vero Foggia?

Insomma, la partita di Picerno ha scoperchiato il vaso di Pandora, dove erano state affastellate tutte le criticità della squadra. Prima o poi sarebbe accaduto. Malgrado l’ottimo inizio di stagione, la capacità della squadra di giocarsela con tutti, di conservare una identità ben definita anche cambiando ripetutamente sistema di gioco, il Foggia resta una creatura con molte imperfezioni. E non è l’assenza di una corazzata come il Catanzaro a rendere più forte la formazione di Cudini. “Nessuna ammazzacampionato=Foggia in lotta per il primo posto” è una equazione sbagliata in partenza. Lo era quando il Foggia raggiunse temporaneamente la vetta dopo il successo con il Brindisi. E lo è adesso che la squadra è scivolata all’ottavo posto. Il tempo dirà se il tonfo di Picerno sia stato solo un incidente di percorso. Ma un buon punto di partenza sarebbe la presa di coscienza della realtà. Per evitare dolorose disillusioni.