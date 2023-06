Pescara-Foggia, la piazza rossonera si scalda. La Sud si mobilita: "Conquistiamo la vittoria"

Comunque vada, una cosa è certa. I ragazzi non sono soli. C’è una comunità intera che farà sentire la propria vicinanza, chi a distanza chi allo stadio ‘Adriatico’.

Sì, perché malgrado le restrizioni impediscano ai residenti in Capitanata di assistere alla sfida tra Pescara e Foggia nell’impianto abruzzese, il settore ospiti è stato comunque reso disponibile per tutti i tifosi rossoneri non residenti nella provincia di Foggia. Poco meno di mille i tagliandi resi disponibili, oltre 400 quelli venduti ieri nel giro di poche ore.

La conferma che quanto fin qui fatto dalla squadra di Rossi ha rigenerato l’entusiasmo della piazza in maniera trasversale, coinvolgendo anche i tanti foggiani residenti nel resto della Penisola, il cui amore per i colori rossoneri non è sfiorito malgrado la distanza.

Adesso, al sentimento mai assopitosi, si è aggiunta voglia di sostenere la squadra e la ritrovata voglia di sognare. A Foggia città, invece, i foggiani si divideranno tra case e locali (molti dei quali allestiranno dei piccoli ‘maxischermi’) per assistere al match (che sarà trasmesso su Raisport, ndr), nella speranza di un’altra impresa.

Intanto, la Curva Sud ha invitato tutta la città a riunirsi nel piazzale antistante la tribuna questo pomeriggio alle 16.30 per sostenere la squadra: “Portiamo tutto quanto di rossonero abbiamo, sciarpe, bandiere, stendardi. Ma soprattutto, trasmettiamo ai nostri ragazzi la magia e la forza che solo questa città e questa tifoseria sanno dare. Vogliamo questa finale a tutti i costi. Ce la meritiamo tutti, città, squadra e tifosi tutti. Tutti presenti. Conquistiamo la vittoria”.