Pescara-Foggia gara a rischio: vietata la vendita dei tagliandi ai residenti in Capitanata

Serie C Girone C

Pescara-Foggia si giocherà senza i tifosi rossoneri. Il Prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti per tutti i residenti nella provincia di Foggia, in vista della gara tra la formazione abruzzese e quella pugliese in programma domenica 29 gennaio alle ore 14.30 presso lo stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’.

Il provvedimento, abbastanza scontato, è stato adottato in linea con le indicazioni del Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive), dopo che l’Osservatorio per le manifestazioni sportive aveva identificato l’incontro di domenica tra quelli a rischio, rinviandolo alle valutazioni del Casms e, contestualmente, invitando la Lega Pro a interessare la società organizzatrice di non fa avviare la vendita dei tagliandi.

Sentito il Questore e all’esito della disamina in sede di riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, il Prefetto ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti residenti in Capitanata.