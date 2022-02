Pesante ko per il Vieste battuto in casa dal Trinitapoli

Pesante ko interno per l'Atletico Vieste di mister Francesco Sollitto che perde 3-0 in casa contro la Di Benedetto Trinitapoli. Gli ospiti ipotecano la vittoria già nel primo tempo al 5' con Bonanno e al 30' con Mbaye. Nella ripresa arriva il tris che affossa definitivamente i viestani. I biancocelesti guidano il gruppone delle pericolanti in un girone A di Eccellenza spaccato a metà. Il Vieste, infatti, ha 23 punti. Ben sette in meno dell'Unione Calcio Bisceglie che è l'ultima del gruppo "nobile" del torneo. La distanza di sicurezza dei garganici dalla zona play-out, attualmente, è di soli due punti.