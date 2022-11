Pari Nuova Daunia. San Giovanni travolto in casa

Termina in parità il match di alta classifica tra Nuova Spinazzola e Nuova Daunia. Al momentaneo vantaggio foggiano di Lembo risponde Ieva al 54’ per il definitivo uno pari tra la seconda e la terza della classe. Male il Real San Giovanni che viene travolto in casa dal Città di Trani per 4-0. A segno Lomuscio, Civita e Loconte nella prima frazione di gioco che ha fatto registrare anche la parata di un calcio di rigore da parte di Crisantemo. Poker finale di Anastasia.