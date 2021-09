Pari e patta tra Real Siti e Atletico Vieste

Nel terzo derby provinciale di giornata in Eccellenza pugliese, i garganici agguantano il 2-2 all'ultimo secondo dei 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Rammarico per la squadra di mister Pino Lo Polito andata a segno con Perchaud, tre reti nelle prime due di campionato

Finisce in parità il terzo derby provinciale di Capitanata della seconda giornata del campionato di Eccellenza. A Stornara il Real Siti e l’Atletico Vieste si dividono la posta pareggiando 2-2. Una doppietta di Perchaud per il team di Pino Lo Polito, Cianci e nel finale Olivieri per la formazione di mister Sollitto i marcatori di giornata.

“Contento per i miei due gol e per la squadra. Mi sono ambientato bene nel gruppo e ho trovato una società seria per cui lavorare. Siamo stati sfortunati prendendo gol a fine gara, pur giocando bene – ha commentato l’attaccante francese Perchaud, ora a quota tre reti, a fine match – Dobbiamo lavorare ancora sui dettagli perché sono questi che fanno la differenza”.

“Grande prestazione da parte nostra, meritavamo di vincere – commenta mister Pino Lo Polito dei Real Siti, espulso dall’arbitro per presunte perdite di tempo nel restituire i palloni verso fine gara - Ma il calcio è anche questo, è fatto di episodi che possono essere favorevoli o contrari, come ci è accaduto. Dobbiamo trarre lezione da questa gara, dobbiamo crescere e in fretta. Abbiamo avuto le possibilità di chiudere il match diverse volte e quando non lo fai, paghi dazio. Peccato per una beffa arrivata forse addirittura qualche secondo oltre i 6 minuti di recupero. Ma bisogna accettare il verdetto del campo”, ha concluso l’ex mediano di Zemanlandia dal 1990 al 1992.

“Prova positiva della mia squadra, specialmente nella fase offensiva – dichiara per il Vieste mister Francesco Sollitto - Nella fase di non possesso abbiamo sofferto di più e abbiamo preso gol per errori individuali. Dicono che siamo la squadra dei secondi tempi. Vuol dire che lottiamo, non molliamo fino all’ultimo secondo. Un pari giusto quello scaturito da questo derby. Nel primo tempo abbiamo creato molto mentre nella ripresa il gioco è stato più spezzettato con il Real Siti abile a chiudersi bene. Il nostro obiettivo è quello della salvezza e vogliamo centrarlo giocando bene e cercando di toglierci soddisfazioni in un campionato che sarà molto equilibrato. Noi siamo sulla buona strada con il nostro atteggiamento costantemente determinato”.