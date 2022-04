Pareggio di fine stagione per il San Severo

Classico pari di fine stagione al "Fausto Coppi" di Ruvo di Puglia dove il San Severo impatta per 1-1 contro il Corato, la diretta inseguitrice del Barletta nella corsa al primato della classifica di Eccellenza pugliese e che chiude la propria stagione sul secondo gradino del podio a 61 punti. Coratini in vantaggio dopo appena quattro minuti con Lezzi. I sanseveresi pareggiano al 34' della ripresa con Lamatrice. Si chiude con 36 punti e un settimo posto il campionato dei giallogranata di mister Francesco Bonetti, al passo di addio. Nove vittorie, altrettanti pareggi e otto sconfitte per 43 reti realizzate e 39 subite. Una stagione dai due volti: nella prima parte risultati più che confortanti supportati dal bel gioco. Poi il calo vistoso, complice un generale indebolimento della rosa nella sessione di mercato invernale su cui ha ovviamente pesato la cancellazione dei play-off a torneo in corso spingendo alcuni calciatori a volersi misurare in squadre che potevano competere per un obiettivo promozione. Adesso toccherà al vecchio leone Dino Marino approntare la prossima stagione, quella del centenario, che dovrà vedere il San Severo lottare per traguardi ambiziosi.