Orta Nova sfortunato: più pali che gol e il Trani strappa un pareggio

Termina uno pari la gara tra Team Orta Nova e Vigor Trani sul campo di San Ferdinando di Puglia. Orta Nova che nel complesso ha giocato una buona partita colpendo due pali nel primo tempo e rendendosi pericoloso in altre occasioni.

In avvio di gara il tranese Ferrante, libero in area, non sfrutta un pallone invitante proveniente da corner e ciabatta tra le braccia di Miranda Pocai. Poi è l'ortese Dilillo solo davanti al portiere avversario a mandare alto di testa un cross proveniente da sinistra. La formazione di mister Costanzo Palmieri passa in vantaggio con Cormio al 13' che mette a segno un vero e proprio "gollonzo". Sempre Cormio, successivamente, sfortunato nel cogliere il palo con un rasoterra. Ancora un palo per l'Orta Nova, stavolta con Bentos che ci prova dal vertice sinistro dell'area di rigore. Nella ripresa è il Trani con Riccio a sfiorare il gol della domenica da distanza siderale, Miranda Pocai smanaccia sulla traversa con la punta delle dita. Ancora Orta Nova pericoloso con Bentos ma Viterbo, portiere del Trani, si oppone. La Vigor perviene al pareggio al 70' con Terrevoli che gira alle spalle di Miranda Pocai un cross basso proveniente dalla linea di fondo dell'area ortese, lato sinistro. L'Orta Nova ha la possibilità di pareggiare ma Bentos, lanciato direttamente da Miranda Pocai, spara alto a tu per tu col portiere avversario. Decisamente una giornata no per il centravanti uruguaiano.

La classifica "piange". Gli ortesi hanno finora raccolto un sol punto, esattamente come i tranesi, frutto di un pareggio nelle prime tre uscite di campionato. Dietro c'è solo il Canosa inchiodato a zero. Davanti il Real Siti a due punti mentre San Marco e Manfredonia sono a quota tre. Un fondo classifica che, purtroppo, vede al momento ben quattro delle 6 squadre della provincia di Foggia navigare in cattive acque.