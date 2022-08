Orta Nova, una vecchia conoscenza di mister Bonetti per l'attacco

Come era ampiamente prevedibile, la rescissione di Michele Consolazio con il Bisceglie, società con cui aveva firmato solo qualche settimana fa, era propedeutica al suo arrivo a Orta Nova. L'attaccante classe 1990 riabbraccia così mister Bonetti con cui ha lavorato lo scorso anno al San Severo. Un elemento duttile, carismatico e disposto al sacrificio al punto di aver giocato anche da centrale difensivo mentre i giallogranata erano in emergenza. Per lui 22 presenze e quattro reti nella passata stagione con i sanseveresi. Nella sua lunga carriera ha vestito le casacche di Torremaggiore, Turris Santa Croce, Monti Dauni, Montenero Val Cocchiara, Aurora Ururi, Lucera, Frentana Larino, Fermana, Fornelli, Vasto, Atletico Civitella, Madre Pietra Apricena, San Salvo, Vigor Trani e Real Guglionesi, società da cui il San Severo lo prelevò a metà stagione 2020/2021 e con cui segnò due gol in cinque apparizioni.