Orta Nova, tre vecchie conoscenze, tre volti nuovi e una conferma per mister Bonetti

Si ricomincia da dove si era conclusa, amaramente, la scorsa stagione. Stesso campo, quello di San Ferdinando (quello di Orta Nova non sarà pronto prima dell'anno prossimo), stesso derby contro lo stesso avversario: il San Marco. Il 24 aprile era finita male. Orta Nova sconfitto ai play-out in gara secca dai sammarchesi e incredibilmente retrocesso in Promozione. Domani, alle 15:30, nuova sfida, stavolta di Coppa Italia di categoria e la voglia di inaugurare al meglio la nuova stagione ufficiale. Tra i biancazzurri solo cinque sono i superstiti della passata stagione: Capossele, Lamacchia, Cormio, Ventura ai quali si aggiunge Antonio Di Dedda, centrocampista classe 2003, alla sua terza stagione con gli ortesi con cui ha complessivamente collezionato 40 presenze e una rete. Nell'ultimo torneo 22 apparizioni e un gol.

In panchina c'è l'ex San Severo Francesco Bonetti a cui è affidato il compito di fare bene, a maggior ragione in considerazione del ripescaggio ottenuto dai biancazzurri in Eccellenza. I celestegranata, invece, sono più o meno gli stessi dello scorso campionato, guidati ancora da mister Marcello Iannacone e con gli ex viestani Colella in mediana e Albano in attacco tra i volti nuovi più rappresentativi.

La rosa a disposizione del tecnico molisano non è ancora completa ma può contare su numerosi nuovi arrivi. Innanzitutto un quartetto di ex sanseveresi, capitanati dall'esperto Consolazio in attacco e completato da Luigi Feltre, trequartista classe 2002 autore di due reti in 19 gare disputate; Antongiulio Torraco, centrocampista classe 2002 sceso in campo in undici occasioni e Claudio Dascoli, attaccante classe 1999 a segno tre volte in dodici partite coi giallogranata dopo aver messo insieme altrettante presenze senza però andare a segno col Real Siti nella prima parte della scorsa stagione di Eccellenza pugliese.

In difesa ci sono due ex Barletta quali Francesco Cormio, classe 1994, fratello del confermato Davide, due apparizioni con la corazzata del girone A di Eccellenza Puglia e in cerca di rilancio dopo un infortunio, e Vincenzo Daleno, classe 2002, 6 presenze con in biancorossi dopo aver iniziato la stagione al Nardò in Serie D. Sempre in difesa è arrivato Antonio Daluiso, classe 2002, cinque presenze nello scorso torneo di Eccellenza pugliese con il Canosa.

A centrocampo, infine, assieme all'esperto Camporeale, c'è Lamin Modou, classe 1999, ex Martina e Barletta.